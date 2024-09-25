互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

▲有「阿根廷川普」川普之稱的極右翼候選人米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）



文／中央社

在「無政府資本主義者」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和奉行社會主義的委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）攤牌之際，阿根廷和委內瑞拉法院今天針對對方總統發布逮捕令。

法新社報導，委內瑞拉先對阿根廷總統米雷伊發出逮捕令，稱其「竊取」一架因涉嫌違反制裁而被布宜諾斯艾利斯扣押的委內瑞拉飛機。

卡拉卡斯法院也對阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）和米雷伊胞妹兼總統顧問卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）發出逮捕令。

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



數小時後，阿根廷法院以牙還牙，下令以違反人道罪逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和數十名幕僚。

媒體報導，阿根廷法院也要求國際刑警組織（Interpol）對他們發出紅色通緝令。

報導並指出，布宜諾斯艾利斯的聯邦法院指控委內瑞拉領導階層籌劃綁架和虐待委內瑞拉公民。

法院援引「普遍管轄權」（universal jurisdiction）原則。這項原則准許各國起訴某些嚴重罪行，不論發生在何處。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）也在逮捕令名單中。

委內瑞拉與阿根廷已多次發生爭執。去年12月就任阿根廷總統的米雷伊，常直言批評馬杜洛式的社會主義。

阿根廷是數十個不承認馬杜洛贏得7月28日總統大選的國家之一。委內瑞拉反對派表示，他們的候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是獲勝者，而他們能證明馬杜洛竊取了這場大選的結果。委內瑞拉在總統大選後與7個拉美國家斷交，阿根廷是其中之一。