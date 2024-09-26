霸佔診間+投訴！婦產科醫「遭病人糾纏」崩潰： 只能下跪求她離開

▲婦產科醫師竟遭病人糾纏到崩潰下跪。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

醫生每天都會面對不同的病患，有時也會感到身心俱疲。婦產科沈煌彬直言，近日被一名病患騷擾，還霸佔門診要求給誠意、每天投訴院長信箱等，讓他很無奈，最後自己下跪請對方離開。貼文一出，不少人都表達很心疼。

沈煌彬在臉書透露，近日一直被一名病患騷擾，讓他不禁思考「法律就無法保護善良的醫護人員嗎？」他有感而發地說，「妳半夜聽到有人喊救命，妳會去幫忙嗎？答案存在您心中，因為社會變了。」

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沈煌彬指出，該名病患狀況嚴重，開了4小時的手術才治好，甚至在知道對方的家庭因素後，幫忙節省一些費用，豈料病患卻堅稱自己沒有詳細說明食物禁忌，要他道歉、給誠意，在診間講了10幾分鐘。該患者還要求沈煌彬醫師退還手術後膠帶的錢、幫出當天300元門診費用、買美白藥膏送她。

沈煌彬嘆，「又餓、又累、又渴，只好下跪請她離開，她才願意放過我。不過，該名患者每天寫信寄到院長信箱，請醫院懲處我，但是又一直要回我門診追蹤，可以換個妳喜歡的主治醫師嗎？」沈煌彬無助地說，「我要怎麼回覆這封投訴信，今天下午五點前要交，請大家幫我動動腦。」

貼文一出，不少人看不下去，紛紛留言「醫師很辛苦，不應該再被這麼小的事情煩心」、「她應該再轉診精神科治療」、「天啊，看到醫生居然跟這種病人下跪覺得好難過，有種人就是覺得自己都是對的，任何人都對不起她」、「好心疼」。不過今（26日）一早，該篇貼文已無法看見。

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