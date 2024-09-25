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「病符星」衝擊！5生肖淪受災戶　感情、事業、健康都有事

（示意圖／翻攝自photoAC）

▲「病符星」衝擊！5生肖淪受災戶（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

命理師姚本軍透露，病符星在紫微斗數中象徵疾病、身體的虛弱或心理上的壓力與困擾，在今年的第四季中將對5類生肖人的內在心態及外在表現產生影響的力量。

生肖兔

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病符星帶來較多的焦慮、不安或精神壓力。這段時間能會覺得體力不如以往，精神狀態不佳，容易陷入消極的思維模式。心態上會有過度憂慮健康、工作或生活上的事務，甚至會有疲憊感與厭倦感，感覺缺乏動力和活力。由於病符星與健康相關，建議在這段時間注意身體狀況，避免過度勞累或壓力過大，保持良好的作息與健康管理。

生肖蛇

病符星對於生肖蛇的人而言，影響的是伴侶之間情感的關係，在情感關係中容易感到壓力或不安，加強對某些瑣碎問題的關注，更容易放大負面情緒，會無意識地表現出對伴侶的冷淡或疏遠，或是顯得容易煩躁和不耐煩。病符星也暗示著健康方面的潛在問題，將會影響伴侶間互動，身體或情感上的疲勞感讓相處顯得不如以往融洽。

生肖雞

病符星對生肖雞的人而言，影響的是與外在環境、變動、旅行等問題，同時也間接影響個人的內在心態及與外界互動時的表現，進而波及情感方面。與伴侶一起進行的外出活動（如旅行、社交活動）容易感到不情願，甚至表現出體力不支或情緒低落，在外界環境中表現出較為疲憊或心不在焉，這些表現讓伴侶感受到距離感或不安全感。

生肖羊

病符星對生肖羊的人而言，影響的是與財務狀況、物質資源有關，但這顆星的能量也會間接影響情感層面，特別是涉及到與金錢、物質相關的情感互動。病符星的影響可能會帶來財務方面的小麻煩或困擾，進一步加劇情感關係中的壓力。若伴侶之間經常討論財務問題，這段時間可能會顯得更加緊張，甚至導致爭執。

生肖豬

當病符星病符星對生肖豬的人而言，是對於事業發展、職場表現會帶來影響，間接地也會影響情感方面的內在心態與外在表現。同時，病符星還暗示著健康上的問題，在事業中感到力不從心，進而影響情感中的付出與耐心，會更頻繁地將工作壓力帶回家庭或情感中，這會讓伴侶感到困擾，甚至可能引發摩擦。

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