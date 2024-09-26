醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師示警「全是細菌」：恐拉肚子

▲醬油瓶若出現「白色點點」就是菌落（左圖），如果是透明結晶體則是鹽粒（右圖）。（圖／翻攝自臉書／林冠良營養師Siin）

圖文／CTWANT

外出用餐時，不少餐廳常常會提供不同的調味料供顧客自行選擇，營養師林冠良就提醒，在加醬油之前應該先看清楚，若醬油瓶上有「白色點點」，其實都是菌落，「所以有時候你在外用餐後拉肚子，不一定就是食物的問題，也可能是醬料不衛生的問題」。

林冠良日前在臉書粉專「林冠良營養師Siin」發文指出，醬油瓶裡的白點，都是菌落，也就是「菌的部落」，可能是細菌，可能是黴菌，每一個小白點裡面有數不清的菌，所以有時候在外用餐後拉肚子，不一定就是食物的問題，也可能是醬料不衛生而導致。

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林冠良表示，如果醬油瓶的瓶身、瓶口上面出現「一顆一顆的東西」，可能是鹽粒、鹽結晶，「我們可以明顯看到這些顆粒是有稜有角的，不是圓形的那一種，這種就是鹽了，同時我也有注意看他瓶子內也都沒有圓形的菌落，那這種就可以放心用了」。

林冠良也強調，上傳相關貼文並非叫民眾不要使用外面餐廳的醬油，而是提醒大家在使用前「看一看」，這一個動作有時候就可以避免一次慘烈的食物中毒，鄉民們也不需要過度恐慌。

對此，網友也紛紛留言道，「有時醬油瓶的倒出口還會有蒼蠅蛋」、「我遇過酱油瓶口黏有壁虎屎的」、「辣椒醬、番茄醬、蠔油瓶口每次也是會有」、「好嚇人，以後我一定要看清楚，保護自己、保護家人」、「養成使用前檢查的好習慣，就像我們會看看餐具有沒有乾淨才使用」、「其實自己家裡的也要看，也是會發霉的」。

另外，有網友提問，若發現醬油瓶已出現菌落，僅清洗蓋子是否妥當，林冠良則回應，此時必須要整瓶倒掉，而放冰箱的醬油也可能會有這種狀況，「預防勝於治療」。

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