鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆：白活了

▲女網友畫出注音符號鍵盤的順序，讓一票人坦承從沒發現過。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台灣人大多使用注音輸入法，而常打字的人有注意過注音順序嗎？一名女網友表示，她活到30歲才知道鍵盤不是亂排的，並貼出截圖順序佐證，沒想到這張圖片引發討論，讓其他人驚呼「活到快30歲才知道鍵盤不是亂排的」；也有人笑說，「我比較好奇，為什麼英文鍵盤不排整齊。」

一名女網友在社群平台「Threads」發文提到，「只有我活到快30歲，才知道鍵盤不是亂排的嗎？」從她貼出的鍵盤截圖可見，從左至右、由上而下劃出引導線，能看到從左邊第一排開始「ㄅㄆㄇㄈ」、「ㄉㄊㄋㄌ」、「ㄍㄎㄏ」、「ㄓㄔㄕㄖ」、「ㄗㄘㄙ」、「ㄧㄨㄩ」、「ㄚㄛㄜㄝ」、「ㄞㄟㄠㄡ」、「ㄢㄣㄤㄥ」、「ㄦ」的完整順序，只有「ㄧ、ㄨ、ㄩ」不是，本來要排最後被移到中間。

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沒想到該張圖片一貼出，不到1天就吸引超過7千名網友點讚，不少人紛紛留言「今天才知道」、「沒事，我39歲才知道」、「我現在才知道！根本發現新大陸一樣！」「感覺手機在用假的，根本沒發現⋯」、「真的欸，根本發現新大陸」、「原來我前30年都白活了」、「謝謝樓主，老衲用了80年的計算機，也是第一次發現有此規律，謝謝您，平安喜樂，哈」。

不過也有人說，「以前就知道，但我比較好奇，為什麼英文鍵盤不排整齊」、「您牛逼」、「只有妳不知道」、「口（可）憐的孩子」、「我是學過注音的外國人，當初一看鍵盤就發現了，台灣人居然不知道」、「居然有這麼多人不知道？到底是認真的還是在反串」。

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