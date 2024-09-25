7旬翁搭高鐵久站不願坐！暖心警問出「這原因」...一路陪到台南

▲老翁搭高鐵有座位卻不坐，一路隨行車搖搖晃晃。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

圖文／CTWANT

一名70多歲老翁昨（24）日晚上7點搭高鐵南下，上車後卻不坐下，民眾發現異樣通報，鐵路警察上前詢問，老翁回，「不舒服，快吐了」，最後被送至台南站，員警安撫的畫面也被拍下，民眾大讚，「台灣最美風景！」

據了解，70歲林姓老翁行為怪異，在座位前久站且雙手不時趴靠在前座椅背，一路隨著行車搖搖晃晃，乘客認為他舉止奇怪，錄影上傳網路，並通報鐵路警察。

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鐵路警察局臺中分局指出，新烏日分駐所24日19時05分接獲通報，高鐵台中站一名年長男性在高鐵673次列車車廂內情緒激動，發現林姓70歲老翁身體不適，才站在車廂內不坐下，沒有辱罵或攻擊其他旅客行為，沒到解除運送契約程度。

▲列車到台南車站，員警攙扶老翁離開。

警方跟老翁妻子一起陪他南下，老翁稱，「不舒服，快吐了」，警察也準備塑膠袋，2名員警更是不斷安撫老翁，晚間8點，列車到台南車站後，由高雄分局2名員警護送林翁離開，而員警陪搭高鐵到台南的畫面，也被民眾拍下，大讚「台灣最美風景！」

鐵路警察局呼籲，如民眾搭鐵路運輸身體不適，可跟列車長或鐵路警察求助，警察會提供送醫等必要協助。

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