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罷免投票倒數！謝國樑揭心境「該來的終於來了」　可能備位人選曝

▲基隆市長謝國樑出席基北北桃市政會議聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑案，將於10月13日舉行投票，距離今（25日）只剩18天。對此，謝國樑接受專訪時表示，一開始心情起伏很大，直到現在很平靜，就是「該來的終於來了」，但他也強調，會催出不同意票，對成功反罷免有信心。

謝國樑今天網路節目《中午來開匯》訪問時表示，現在就是要全黨一心，民進黨不可能在所有選區發動罷免，所以會找一些破口，「基隆就是綠營在縣市找的第1個破口，未來（罷免）立法委員一定會有更多」。同時他也感謝黨中央，因為從一開始要比較冷處理，到第2階段通過前，他決定要改變策略，黨內都在旁大力協助，並給他很多溫暖。

謝國樑也在訪談中坦言，有要求黨中央做備位民調，不過他還是很有信心罷免不成立，並強調「該做的還是要做」，自己有責任、有義務幫國民黨保有基隆的執政權，也會把不同意罷免的票催出來，贏得這場勝利。

面對即將到來的罷免投票，謝國樑指出，一開始心情起伏很大，直到現在很平靜，就是「該來的終於來了」，對未來幾天的「狂風暴雨」也已有心理準備。他認為，這次的罷免案不僅是針對他能否繼續為基隆市民服務，更攸關未來台灣政局的穩定度。

至於備位人選，據指出現任立委林沛祥支持度最高。謝國樑表示，自己現在是市長，而林沛祥則是立委，兩人許多工作都有密切配合，但為了打好罷免案這場仗，還是必須做沙盤推演，「有信心與更周延準備是兩回事」。

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