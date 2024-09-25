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綠廉政會開鍘　6連霸議員停權半年、林宜瑾盼「等最終判決」遭拒

▲▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25日）晚召開廉政會，討論綠委林宜瑾、新北市議員林銘仁、前議員高敏慧等涉詐助理費三案，高遭到停權半年，對於林宜瑾案，廉政會主委邱駿彥會後受訪時表示，依照程序規定一定要給當事人辯護機會，林宜瑾也有回函，但內容不涉及有無罪，而是希望等判決確定再做處理，「但不能等那麼久。」邱也強調，執政太久一定會出現問題，提醒民進黨從政委員不要隨便亂來，「廉政會絕不會和稀泥。」

針對新北市議員林銘仁詐領助理費案，邱駿彥表示，林已經被收押禁見，今天先立案，依照廉政條例一審判決有罪就要除名或停權，目前在收押禁見階段還沒有要處分，但過去前桃園市長鄭文燦、前台南市議長邱莉莉都赫赫有名，影響動見觀瞻，收押禁見後馬上停權，但對一般影響不大的黨員，還是依照廉政條例。

而因另案已入監服刑的前新北市議員高敏慧，一月依偽造文書、使公務人員登載不實等，一審判刑兩年六個月，今廉政會也決議停權六個月。

林宜瑾案部分，邱駿彥提到，林宜瑾是立委、已經交保，依照程序規定一定要給當事人辯護機會，林宜瑾也有回函，但內容不涉及有無罪，而是希望等判決確定再做處理，但判決確定可能就要三審，不能等到那麼久，林宜瑾案這也是詐領助費問題，目前廉政會已經立案，就再看看一審判決。

邱駿彥也補充，詐領助理費問題看來是歷史共業，幾年前很多議員都是這樣處理，檢察官認為此風不可長所以非常嚴格，而法院部分，對這樣的問題判決有改變趨勢，檢察官通常用貪污罪起訴，但到法官那邊，若助理費所得小於支出、並非落到私人口袋，法院就不會以貪污治罪條例處理，而是用偽造文書。

邱駿彥指出，若用偽造文書處理，這並非廉政條例所規範，但檢察官起訴時是用貪污治罪條例，對民進黨形象還是有影響，就必須要停權處分，一般就是停權三個月或六個月，但就不會像鄭文燦案處分那麼久。

邱駿彥強調，希望透過這些提醒民進黨從政委員不要亂搞，民進黨已經第三次執政，執政太久一定會出現問題，廉政委員會就是把問題綁起來，給大家警惕希望不要隨便亂來，廉政會絕不會和稀泥。

邱也補充，下個月會請雲林鄉長陳建名、新北市議員周雅琳到案說明，兩位都是被判偽造文書，依照程序要給當事人辯白機會。

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