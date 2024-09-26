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王志安「正式提告移民署」！批禁來台訴願遭駁回：是民進黨的報復

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安（中）先前因身訕笑障律師陳俊翰，引發批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者閔文昱／綜合報導

中國媒體人王志安先前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，因暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發輿論批評，事後他也被我國移民署禁止來台5年，他雖提起訴願，但近日也遭行政院駁回。對此，王志安25日晚間表示，這顯然是民進黨對他的言論進行報復，接下來將「正式起訴中華民國移民署」。

王志安25日晚間在社群平台X貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回，維持原裁定，5年不得以觀光名義入台。根據訴願裁定書，他主張來台無償受訪談選舉觀選心得，符合我方教育部字典對觀光一詞包含「參觀他國的文物制度、政教習俗」之解釋。

▲王志安貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回。（圖／翻攝自X／王局志安）

▲王志安貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回。（點圖可放大／翻攝自X／王局志安，下同）

王志安強調，他的言行未逾越觀光目的，內政部的處分忽略其觀察台灣政治選舉制度心得之政治性言論自由，並帶有告誡其上節目與台灣人民交流選舉經驗及心得之意味，屬對其積極言論自由之事後追懲，違反比例原則。

然而，內政部認為，大陸地區人民來台須依據其來台之目的，申請相符之事由，並應遵守相對應事由之規範，不得從事與許可目的不符之活動或工作，「兩岸人民關係條例」第10條第2項定有明文。

▲王志安貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回。（圖／翻攝自X／王局志安）

內政部認定，王志安從事與許可目的不符活動之事實「已足堪認定」，該部自王志安出境之日（今年1月21日）起，5年內不予許可其申請來台從事觀光活動，「於法並無違誤」。

另外，行政院訴願審議委員會認為，內政部未對王志安言論自由進行限制，或直接針對言論所傳達之訊息、思想或觀點等進行規範，已經內政部訴願答辯書論明，內政部是以王志安來台從事觀光活動期間，應邀參與節目並發表言論，從事與許可目的不符之活動，「核無違誤，亦與比例原則無違，所訴實難採據」。

▲王志安貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回。（圖／翻攝自X／王局志安）

對此，王志安表示，將正式起訴中華民國移民署，並坦言這起訴訟不好打，因為這顯然是民進黨政府對他的言論的報復，是一種政治裁定，「所謂的違反兩岸人民管理條例，不過是藉口而已。」

王志安強調，他不會放棄，因為他就要看看中華民國的司法體系是否能超越黨派，為大陸地區的人民提供救濟，「也想親身經歷一番，中華民國的司法活動」。

▲王志安貼出行政院的函件，內容顯示他訴願被駁回。（圖／翻攝自X／王局志安）

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