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解放軍發射洲際導彈！軍事媒體推測是「東風-5C、東風-41」

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍發射洲際彈道飛彈，落入夏威夷南方公海。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國大陸中國大陸國防部25日上午表示，解放軍火箭軍成功發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，該導彈準確落入太平洋公海的預定海域。這次發射被確認為火箭軍年度例行軍事訓練的一部分，中國大陸國防部強調，此次行動完全遵循國際法和國際慣例，並未針對任何具體國家或目標。中國政府提前通知了包括日本在內的相關國家，並對導彈發射可能影響的空域及海域進行了警告。

根據公開報導，這次試射的洲際彈道導彈很可能從中國海南島附近的地點發射，飛行射程超過1.2萬公里，最終落在太平洋東南海域。中國國內的軍事媒體和專家根據Osinter公佈的空域警告圖推測，該導彈的可能型號為「東風-41」。這是一種具備公路機動發射能力的先進核導彈，射程達到1.4萬公里，能攜帶最多10枚分導式核彈頭，被認為是中國最具威脅性的戰略核武器之一。

另一種可能的型號則是「東風-5B/C」，這是一款採用井基發射模式的重型洲際彈道導彈，使用液體燃料驅動，射程高達1.5萬公里，過去曾在中國的軍事閱兵中多次亮相。

無論是「東風-41」還是「東風-5」型號的洲際彈道導彈，從中國本土發射後，飛行距離均足以覆蓋美國全境。這一行動強化了中國在全球戰略博弈中的核威懾力，尤其是在當前國際形勢錯綜複雜的大環境下，具有重要的政治與軍事意涵。

日本方面也對這次導彈試射做出反應。根據《朝日新聞》報導，日本防衛省推測，導彈的彈頭最終落入夏威夷南方的公海。日本海上保安廳在事前收到中國的通知，指出可能有「太空垃圾」墜落的三處海域，並要求在特定時間段內對相關海域進行防範。

這三個指定的區域中，兩處位於菲律賓呂宋島附近，另一處則位於美國夏威夷南部。日本防衛省進一步分析表示，導彈的飛行路徑並未穿越日本上空，因此對日本本土沒有構成直接威脅。不過，日本防衛大臣木原稔在埼玉市接受媒體訪問時仍表示，日本將持續密切監控中國軍事活動，並加強情報收集和防衛準備，以應對潛在的威脅。

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