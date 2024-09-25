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「民主台灣與專制中國互不隸屬」　賴清德：長期國際公認客觀事實

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德應紐約非營利組織Concordia邀請，於25日在其2024年度峰會（2024 Concordia Annual Summit）中發表錄影專題演說。他表示，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實。中國卻惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。

賴清德表示，從今年5月上任以來，已經在多個國際場合向世界傳達台灣的發展方向。他說，很榮幸也能在這裡分享台灣面對國際安全環境的優先要務，以及對未來的展望 。

賴清德表示，台灣的目標就是壯大台灣，並且以更強大的台灣促進全球的民主、和平與繁榮。衷心希望，台灣和民主國家攜手撐起「民主保護傘」，共同遏制威權主義的侵害，為全球的民主發展開啟新頁，也就如同這次大會的主題：「引領新時代」（Navigating a New Era）。

賴清德表示，全球民主發展正遭受到嚴重的侵害，看到威權主義持續擴張，俄羅斯入侵烏克蘭已經超過兩年，中國也在台灣海峽、東海與南海，加劇軍事恫嚇，並且以經濟脅迫和認知作戰等灰色地帶戰略，影響全球的和平穩定。

賴清德指出，中國的擴權行為也經常是透過法律戰及扭曲歷史。民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實。中國卻惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。

賴清德說，感謝美國和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）已經採取具體作為，反對中國的錯誤解釋。我們也希望，能有更多國家一起支持民主臺灣，讓民主的力量更加強大。

賴清德表示，中國對台灣的威脅是對整體國際社會的威脅。中國不只是要改變台海現狀，更是企圖改變以規則為基礎的世界秩序，在國際上成就它的霸權。因此，台灣的優先要務，是積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持臺海的和平穩定。

賴清德說，第一，強化國防力量。我們將展現自我防衛的決心；第二，建構經濟安全。我們將持續降低對中國的經濟依賴；也要跟民主國家簽署貿易協定，加入區域經濟，共同提升彼此的經濟韌性。

賴清德說，第三，要和民主國家強化夥伴關係。台灣會繼續和民主夥伴一起打造「民主晶片」，也要加強跟各國的國防合作，讓民主陣營共同發揮嚇阻力量，達到和平的目標；第四，是穩定而有原則的兩岸關係領導力。台灣將不卑不亢，維持台海現狀，繼續致力維護區域的和平穩定。

賴清德說，他相信即使前方路途艱險，只要我們並肩同行，就能讓民主深化、和平永續，一起邁向繁榮的道路。

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