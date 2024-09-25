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南投泡麵土地公回來了！大火燒毀拜殿整修2月　明開放香客吃泡麵

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

南投知名「泡麵土地公」、中寮石龍宮8月1日凌晨發生火警，整座宮廟瞬間陷入一片火海，導致拜殿等設施燒毀，幸運的是供奉的土地公神像竟完好無損，連鬍鬚都未因火燒捲曲變形，讓主委直呼是神蹟。經過近2個月整修終於完工，石龍宮今（25日）舉辦土地公入火安座儀式，明日法會結束後，就會開放香客接熱水吃泡麵。

▲▼中寮石龍宮拜殿遭大火燒毀，經過1個多月整修，25日終於完工 。（圖／翻攝主委吳常源臉書）

▲中寮石龍宮拜殿遭大火燒毀，經過1個多月整修終於完工 。（圖／翻攝主委吳常源臉書）

中寮石龍宮8月1日凌晨2時許發生火警，當時宮內仍有不少香客參拜，現場突然竄出火舌，嚇壞香客紛紛驚慌逃命，消防局獲報後立即出動9車、16名警消和6名義消到場灌救，於2時52分完全撲滅火勢，幸未釀成人員受困受傷。

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中寮石龍宮8月1日發生火警，拜殿遭大火燒毀。（圖／記者高堂堯攝）

不過火災造成宮內拜殿遭燒毀，供應香客泡泡麵的熱水管線及其他設備也損壞，因此廟方暫時不開放香客接熱水吃泡麵、燒金。整修近2個月，土地公廟煥然一新，24日起展開為期3天的法會，今天上午舉行土地公入火安座儀式，主委吳常源表示，明日法會結束後，就會恢復供水，開放讓香客在現場吃泡麵。

▲▼南投泡麵土地公、中寮石龍宮火警，土地公完好無損。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲土地公神像歷經火災竟完好無損。（圖／記者高堂堯攝）

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