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一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

▲▼ 。（圖／155._.yingＸＸＸ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲友人去賣場買泡麵，再來班上賣同學。（圖／155._.ying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

太有才了！一名女同學笑稱，好友腦筋動得快，每天都會帶一堆泡麵來學校，一碗成本價19元，再以30元賣給大家，而對方手上捧著12碗，等於一天能賺132元，非常有生意頭腦。文章引來破3萬名網友大讚，「有加蛋跟泡好的服務嗎」、「很棒欸，從小就有賺錢的頭腦，長大會更強！」

一名女網友「155._.ying」在Threads爆笑表示，好友頗有生意頭腦，每天會買一堆泡麵來學校，但不是他本人要吃的，而是要賣給班上其他同學的。

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照片可見，友人雙手捧著排骨鷄麵、維力炸醬麵、蔥燒牛肉麵、鮮蝦麵，總共有12碗。原PO笑虧，一碗買19元成本價，再來班上賣30元，等於一天可賺132元價差。

文章引來3.4萬人驚呼，「接著一雙筷子賣5元」、「笑死！我是去批發買塑膠碗跟筷子來賣」、「很棒欸，從小就有賺錢的頭腦，長大會更強」、「懶得跑去福利社，就會跟他買，聰明的孩子」、「有加蛋跟泡好的服務嗎」、「我想認識這位奇才」、「商業鬼才」。

也有過來人分享，「我都去批發飾品／小零錢包去學校賣，然後國中在早餐店打工、幫同學買早餐跑腿費30元，老闆娘會給我打個折，還有其他很多可以賺錢的方法」。

有趣的是，本尊也現身留言串回應原PO，「你幹嘛把我的秘密跟別人說」，並解釋是去家樂福買量販包，平均一碗19元。原PO則笑回，「好康大家一起賺！」

本文獲原PO授權

由 @155._.ying 發佈
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