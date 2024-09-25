盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

▲羅廷瑋鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團昨在程序委員會中將總預算案暫緩列案，但過程中國民黨立委羅廷瑋卻投棄權票，引爆藍營怒火。對於總預算案被封殺，台中市議員江肇國今（25日）表示，選前台中市長盧秀燕說謊大喊中央卡台中，一毛都不給。選後叫自己的子弟兵親自示範什麼叫一毛都不給台中。

羅廷瑋今在同黨立委陪同下鞠躬道歉，並提出4點聲明，第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來監督執政黨堅守崗位，捍衛人民權益。第三，向黨團自請處分，任何處分都接受。第四，勇敢面對執政黨濫權，正面迎擊綠營的攻擊跟罷免，會當個勇敢的國民黨立委。

對於總預算案，江肇國表示，大家不知道還記不記得，盧秀燕之前為了選舉公然造謠中央一毛都不給，還說現任立委都在睡覺，而選後藍營台中立委過半，盧秀燕的子弟兵，聯手在院會把明年度要給台中建設的預算都全部退回，真的一毛都不想給台中。

江肇國指出，國民黨在程序委員會，持續封殺要給台中的預算。盧秀燕的愛將羅廷瑋，人在程序委員會，卻完全不投票，也不願意支持台中，議事人員看他沒舉手，上前詢問，還是不舉手，是睡著了嗎？「原來這就是盧秀燕口中的台中立委都在睡覺，一毛都不給台中的樣子。」