科技導入救災 　嘉義市導入災防告警「疏散避難警報」

▲黃敏惠視導嘉義市113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為強化防救災避難及災害應變搶救能力，落實「超前部署」精神，於本年度9月19、20日假港坪運動公園(大同路320號)一帶、消防局湖內子預定地(湖美一路與環湖路口)辦理113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練。

本次演練有別於以往演習項目，以模擬轄內發生大規模震災，結合各相關單位救災能量，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式，採貼近真實災害情境的沉浸式演練，計有「動員集結演練」、「救災據點開設與後勤支援演練」、「支援部隊進駐救災據點演練」、「大規模震災人命搜救指管演練」、「評估搜索及救援(ASR)演練」、「建立緊急資通訊演練」、「災害應變中心與救災據點視訊演練」、「大規模收容處所作業演練」等項目。



演習期間於113年9月20日10時30分結合發送災防告警系統「疏散避難警報」訊息測試(訊息內容：[演練][疏散避難] [Evacuation Drill] 嘉義市113年災害防救演習發送測試演練。嘉義市災害應變中心05-2782119按9)，讓實地演練區域民眾也可在第一時間接收防災避難相關資訊；發布範圍為嘉義市西區港坪運動公園(大同路320號)一帶，屆時該區域民眾手機將會收到災防告警測試訊息，如有收到告警訊息民眾不要驚慌。



本次參與演練的救災單位除了市府各相關局處、區公所外，還包括公民營事業單位（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）、民間災害防救團體及慈善團體等，並對外申請中央及區域型結盟縣市跨區能量支援參演，共計45個單位救災能量。



黃敏惠表示，隨著科技進步，智慧型手機通訊除拉近彼此距離外，其內建接收災防告警功能更是因應災害來臨不可或缺管道，政府善用科技導入救災，提前將防災避難訊息第一時間送到民眾手上，確實對減輕傷亡有莫大助益。市長呼籲大家不管在哪個崗位上，一定要有居安思危的防災意識及具體行動，期待透過實境演練，建立防災標準作業流程（SOP），強化災防動員及危機處理應變能力，打造嘉義市成為全齡共享、世代宜居的臺灣西部新都心!