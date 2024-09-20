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科技導入救災 　嘉義市導入災防告警「疏散避難警報」

▲▼ 嘉義市113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練發送災防告警「疏散避難警報」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠視導嘉義市113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為強化防救災避難及災害應變搶救能力，落實「超前部署」精神，於本年度9月19、20日假港坪運動公園(大同路320號)一帶、消防局湖內子預定地(湖美一路與環湖路口)辦理113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練。

本次演練有別於以往演習項目，以模擬轄內發生大規模震災，結合各相關單位救災能量，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式，採貼近真實災害情境的沉浸式演練，計有「動員集結演練」、「救災據點開設與後勤支援演練」、「支援部隊進駐救災據點演練」、「大規模震災人命搜救指管演練」、「評估搜索及救援(ASR)演練」、「建立緊急資通訊演練」、「災害應變中心與救災據點視訊演練」、「大規模收容處所作業演練」等項目。

▲▼ 嘉義市113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練發送災防告警「疏散避難警報」 。（圖／嘉義市政府提供）


演習期間於113年9月20日10時30分結合發送災防告警系統「疏散避難警報」訊息測試(訊息內容：[演練][疏散避難] [Evacuation Drill] 嘉義市113年災害防救演習發送測試演練。嘉義市災害應變中心05-2782119按9)，讓實地演練區域民眾也可在第一時間接收防災避難相關資訊；發布範圍為嘉義市西區港坪運動公園(大同路320號)一帶，屆時該區域民眾手機將會收到災防告警測試訊息，如有收到告警訊息民眾不要驚慌。


本次參與演練的救災單位除了市府各相關局處、區公所外，還包括公民營事業單位（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）、民間災害防救團體及慈善團體等，並對外申請中央及區域型結盟縣市跨區能量支援參演，共計45個單位救災能量。

▲▼ 嘉義市113年災害防救演習暨國家防災日大規模震災救災動員演練發送災防告警「疏散避難警報」 。（圖／嘉義市政府提供）


黃敏惠表示，隨著科技進步，智慧型手機通訊除拉近彼此距離外，其內建接收災防告警功能更是因應災害來臨不可或缺管道，政府善用科技導入救災，提前將防災避難訊息第一時間送到民眾手上，確實對減輕傷亡有莫大助益。市長呼籲大家不管在哪個崗位上，一定要有居安思危的防災意識及具體行動，期待透過實境演練，建立防災標準作業流程（SOP），強化災防動員及危機處理應變能力，打造嘉義市成為全齡共享、世代宜居的臺灣西部新都心!

 
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