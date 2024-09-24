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抗生素無效！超級細菌威脅大　政府年砸2億拚「5年感染降1成」

▲▼台大副校長張上淳說明抗生素抗藥性問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大副校長張上淳說明抗生素抗藥性問題。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

「超級細菌」讓後線抗生素都無效化，估全球每年約有500萬人死亡與抗藥性有關。台灣列管8大超級細菌，又以碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）在加護病房抗藥性占比7成5威脅最大。疾管署今（24）日宣布，明年起將每年投入2億元經費，進行為期5年的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望達到「人用抗生素用量減量5%」、「超級細菌CRAB感染下降10%」目標。

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明抗生素抗藥性管理行動計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署發言人羅一鈞說明抗生素抗藥性管理行動計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

為降低抗生素抗藥性對國人之威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，行政院核定「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」將於114年正式啟動，希望在五年內達成抗生素用量減5%、超級細菌CRAB感染降10%等7項目標。

國內感染症權威、台大副校長張上淳表示，抗生素抗藥性為全球公共衛生重要議題，聯合國將於本周四（9月26日）於紐約召開抗生素抗藥性高階會議，宣示全球政治領袖決心，呼籲各國須採取跨部門合作方式，以實踐聯合國永續發展目標。

張上淳表示，世界衛生組織已在108年將抗生素抗藥性列為全球10大健康威脅之一，抗藥菌的傳播可能涉及影響人類與動物健康、食品安全及環境等多層面。國內則從明年開始的5年當中，要把國內的抗生素抗藥性問題做適當理想控制。

疾管署副署長羅一鈞表示，台灣目前重點監測8種超級細菌，其中有藍波級抗藥性的碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）抗藥性比例最高排名首位，在加護病房抗藥性占比達7成5，若以一般病房來看占比也有6成。

▲▼抗生素抗藥性管理行動計畫說明。（圖／疾管署提供）

▲抗生素抗藥性管理行動計畫說明。（圖／疾管署提供）

羅一鈞指出，政府明年預計將投入2億元經費，透過「建立和發展國家抗生素管理協調機制」、「確保動物用、人用之抗生素源頭及流向管理」、「提高民眾及醫療專業人員認知」、「優化醫療照護感染預防和控制」、「推動抗生素抗藥性整合性共同監測與風險評估機制」5大策略強化我國抗生素抗藥性防治及提升醫療照護機構感染管制效能。

疾管署表示，由於抗藥性細菌的傳播，使得有效治療的抗生素減少，導致病人住院天數增加及醫療費用增加，甚至威脅病人的生命健康，並造成鉅額之社會經濟損失。

據估計全球每年約500萬人死亡與抗生素抗藥性感染相關，其威脅若持續惡化，估計全球至2035年平均壽命將因此縮短1.8年，而至2050年經濟損失可達GDP的2%到3.5%，若以2%計算，台灣損失將超過新台幣3000億元。

▲▼抗生素抗藥性管理行動計畫說明。（圖／疾管署提供）

▲抗生素抗藥性管理行動計畫說明。（圖／疾管署提供）

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