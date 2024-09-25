　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

就在今晚8點！首次三大影視天后時尚走秀會　送出萬元好禮

就在今晚8點！首次三大影視天后時尚走秀會 送出萬元好禮（圖／業者提供）

【企劃特輯】

台灣石墨烯精品品牌PP石墨烯將於（9/25）今晚8點首次舉辦線上走秀發表會，這場充滿驚喜與魅力的時尚盛會邀請了三位重量級女星－吳淡如、林美秀以及簡沛恩，聯手演繹自信與美麗的時尚對決，為全球觀眾帶來史無前例的視覺盛宴，並推出抽獎活動送10件PP石墨烯塑崩褲系列！這是 PP石墨烯首次挑戰跨平台與多個媒體的同步直播並結合戶外廣告，預估達到上百萬觀看次數的盛況。

三大女星首次聯手 為50+女性詮釋自信時尚
這場線上走秀之所以備受矚目，不僅是因為三位女星的強大卡司陣容，吳淡如以知性優雅著稱，她的智慧和從容展現了現代女性的成熟魅力；林美秀則憑藉她的圓潤親切形象，成為了無數觀眾心目中的溫暖大姊；而擁有「逆齡女神」稱號的簡沛恩，更是以她專業時尚的風格贏得了大批粉絲的喜愛。這三位女星的聯手將打破年齡與身形的限制，傳遞出即使年過五十，仍能保持自信與時尚的態度。

這次線上走秀的主題圍繞著50+女性的自信與美麗，展示了「PP石墨烯塑崩律動褲」的多功能性與舒適感，該產品的設計理念正是希望每一位女性無論年齡、身形如何，都能輕鬆自己獨特的美，三位女星將各自詮釋出不同的風格與魅力，完美展現這款褲子的包容性。

PP石墨烯：全球銷量突破200萬件的精品品牌
自推出以來，PP石墨烯塑崩褲已在全球銷售超過200萬件，迅速成為全球市場上最受歡迎的時尚單品之一。PP石墨烯不僅強調時尚美觀，還結合了最前沿的科技——石墨烯材料，這種高科技材料具有出色的透氣性、抗菌性和塑形效果，使穿著者無論是在運動中還是日常生活中，都能享受極致的舒適與支撐。PP石墨烯品牌由女星林美秀和吳淡如率先帶起風潮，她們的形象與氣質為品牌注入了更多親和力與影響力，吸引了眾多50+女性的目光。兩位女星的代言成功地將品牌推向國際市場，讓PP石墨烯成為不僅僅是台灣，更是全球女性追捧的時尚與功能結合的品牌。

PP石墨烯臉書獨家活動：抽PP石墨烯塑崩褲系列10件
為了回饋廣大支持者，PP石墨烯官方臉書將在線上走秀當天推出獨家抽獎活動。只要在直播期間於臉書頁面留言，就有機會贏得「PP石墨烯塑崩褲」全系列，共有10件褲子免費送出，讓粉絲們有機會親身體驗健康產品的魅力。
多平台同步直播 鎖定PP石墨烯FB及YT精彩呈現

為了讓更多觀眾可以參與這場線上走秀，PP石墨烯首次挑戰跨平台、多個媒體及戶外廣告進行同步直播。鎖定PP醫療級石墨烯官方Facebook及YouTube頻道，即可第一時間觀看這場時尚大秀並參與抽獎活動！

PP石墨烯首次線上走秀活動即將於9月25日晚上8點隆重登場，三位重量級女星的加入為這場秀增添無限光彩。無論是為了欣賞50+女性的時尚魅力，還是參加臉書抽獎獲得塑崩褲，這場秀都不容錯過！

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快訊／萊爾富開出200萬發票特獎！幸運兒花45元就中獎　門市曝光

就在今晚8點！首次三大影視天后時尚走秀會　送出萬元好禮

全聯、家樂福雞蛋降價！每盒「最低42元」　全家茶葉蛋只要9元

7-11教師節咖啡「買8送4」、超商美式拿鐵買1送1　限時優惠一次看

全新代言人韓國影后宋慧喬炫風訪台　無死角逆齡美肌親證韓系速效七天美肌術

國際咖啡日祭優惠抗漲　線上咖啡博覽會6000件咖啡名品3折起

全家將推「UCC咖啡霜淇淋」、人氣口味回歸！網爆：最喜歡的來了

【廣編】日系美學家電「阿奇立克日立」首推15KG高階滾筒洗脫烘　台灣獨賣享早鳥優惠

炸雞調味粉驗出環氧乙烷　肯德基：全台門市均未使用

生活無力與「缺乏蛋白質」有關？！　營養師教你重拾陽光好活力

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

快訊／萊爾富開出200萬發票特獎！幸運兒花45元就中獎　門市曝光

就在今晚8點！首次三大影視天后時尚走秀會　送出萬元好禮

全聯、家樂福雞蛋降價！每盒「最低42元」　全家茶葉蛋只要9元

7-11教師節咖啡「買8送4」、超商美式拿鐵買1送1　限時優惠一次看

全新代言人韓國影后宋慧喬炫風訪台　無死角逆齡美肌親證韓系速效七天美肌術

國際咖啡日祭優惠抗漲　線上咖啡博覽會6000件咖啡名品3折起

全家將推「UCC咖啡霜淇淋」、人氣口味回歸！網爆：最喜歡的來了

【廣編】日系美學家電「阿奇立克日立」首推15KG高階滾筒洗脫烘　台灣獨賣享早鳥優惠

炸雞調味粉驗出環氧乙烷　肯德基：全台門市均未使用

生活無力與「缺乏蛋白質」有關？！　營養師教你重拾陽光好活力

2018年亞運後屢遭重挫　林穎欣化不甘心為力量台北大獎賽摘金

Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝

罕見！以色列中部空襲警報　黎巴嫩真主黨射彈「報復BB Call爆炸」

大咖主持人「偷買威而鋼」取悅嫩妻！還求代購整罐　6線索曝身分

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

消費熱門新聞

網爆全家將推「UCC咖啡霜淇淋」

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

拿坡里「炸雞桶買1送1」爽吃12天

7-11推出50款迪士尼周邊！米奇滑板必收

賣場雞蛋降價！超商茶葉蛋不到10元限時搶

超商咖啡買1送1、教師節買8送4！

7-11隱藏優惠！精品咖啡買1送1

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

必勝客香菜富翁肉羹比薩今天上市

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

線上咖啡博覽會　6000件咖啡名品3折起

全新代言人韓國影后宋慧喬炫風訪台

更多熱門

相關新聞

簡沛恩生日大禮跟美鳳姊同床被笑壓力過大

簡沛恩生日大禮跟美鳳姊同床被笑壓力過大

凍齡女演員簡沛恩即將迎來50歲生日，她為自己準備了一份特別的禮物便是開啟全新的Podcast節目《沛恩商心事》。這個節目不僅是她在事業上的一大新嘗試，更是她對人生下一階段的展望與挑戰。在首集節目中，簡沛恩邀請到了四位好友陳美鳳、方馨、蘇晏霈和陳謙文，一起暢聊他們首次出國旅行的點滴趣事，笑聲不斷，展現了彼此深厚的友誼與旅行中的默契。

吳淡如14年宜蘭美景餐廳決定關了！

吳淡如14年宜蘭美景餐廳決定關了！

石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！

石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！

建案30坪「裡面12.93坪」　吳淡如困惑

建案30坪「裡面12.93坪」　吳淡如困惑

57歲林美秀認有愛的結晶

57歲林美秀認有愛的結晶

關鍵字：

PP石墨烯線上走秀吳淡如林美秀簡沛恩

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面