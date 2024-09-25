就在今晚8點！首次三大影視天后時尚走秀會　送出萬元好禮

【企劃特輯】

台灣石墨烯精品品牌PP石墨烯將於（9/25）今晚8點首次舉辦線上走秀發表會，這場充滿驚喜與魅力的時尚盛會邀請了三位重量級女星－吳淡如、林美秀以及簡沛恩，聯手演繹自信與美麗的時尚對決，為全球觀眾帶來史無前例的視覺盛宴，並推出抽獎活動送10件PP石墨烯塑崩褲系列！這是 PP石墨烯首次挑戰跨平台與多個媒體的同步直播並結合戶外廣告，預估達到上百萬觀看次數的盛況。

三大女星首次聯手 為50+女性詮釋自信時尚

這場線上走秀之所以備受矚目，不僅是因為三位女星的強大卡司陣容，吳淡如以知性優雅著稱，她的智慧和從容展現了現代女性的成熟魅力；林美秀則憑藉她的圓潤親切形象，成為了無數觀眾心目中的溫暖大姊；而擁有「逆齡女神」稱號的簡沛恩，更是以她專業時尚的風格贏得了大批粉絲的喜愛。這三位女星的聯手將打破年齡與身形的限制，傳遞出即使年過五十，仍能保持自信與時尚的態度。



這次線上走秀的主題圍繞著50+女性的自信與美麗，展示了「PP石墨烯塑崩律動褲」的多功能性與舒適感，該產品的設計理念正是希望每一位女性無論年齡、身形如何，都能輕鬆自己獨特的美，三位女星將各自詮釋出不同的風格與魅力，完美展現這款褲子的包容性。

PP石墨烯：全球銷量突破200萬件的精品品牌

自推出以來，PP石墨烯塑崩褲已在全球銷售超過200萬件，迅速成為全球市場上最受歡迎的時尚單品之一。PP石墨烯不僅強調時尚美觀，還結合了最前沿的科技——石墨烯材料，這種高科技材料具有出色的透氣性、抗菌性和塑形效果，使穿著者無論是在運動中還是日常生活中，都能享受極致的舒適與支撐。PP石墨烯品牌由女星林美秀和吳淡如率先帶起風潮，她們的形象與氣質為品牌注入了更多親和力與影響力，吸引了眾多50+女性的目光。兩位女星的代言成功地將品牌推向國際市場，讓PP石墨烯成為不僅僅是台灣，更是全球女性追捧的時尚與功能結合的品牌。



PP石墨烯臉書獨家活動：抽PP石墨烯塑崩褲系列10件

為了回饋廣大支持者，PP石墨烯官方臉書將在線上走秀當天推出獨家抽獎活動。只要在直播期間於臉書頁面留言，就有機會贏得「PP石墨烯塑崩褲」全系列，共有10件褲子免費送出，讓粉絲們有機會親身體驗健康產品的魅力。

多平台同步直播 鎖定PP石墨烯FB及YT精彩呈現

為了讓更多觀眾可以參與這場線上走秀，PP石墨烯首次挑戰跨平台、多個媒體及戶外廣告進行同步直播。鎖定PP醫療級石墨烯官方Facebook及YouTube頻道，即可第一時間觀看這場時尚大秀並參與抽獎活動！

PP石墨烯首次線上走秀活動即將於9月25日晚上8點隆重登場，三位重量級女星的加入為這場秀增添無限光彩。無論是為了欣賞50+女性的時尚魅力，還是參加臉書抽獎獲得塑崩褲，這場秀都不容錯過！