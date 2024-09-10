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石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！唯一蟬聯三年綜合類女大粉美賞

▲▼ PP塑崩褲,石墨烯,女大粉美賞,台灣品牌,時尚潮流,TVBS,女人我最大。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

一年一度的《粉美賞》票選活動，由TVBS知名節目「女人我最大」每年盛大舉辦，可說是引領台灣流行時尚的重量級指標獎項。每年參賽產品高達近千樣，其中亦不乏國際專櫃品牌，經多位專業專家實測，採最高規格遴選優質產品，即便入圍不易，每年仍吸引海內外數百家品牌參賽；其中由台灣石墨烯精品品牌唯一蟬聯三年綜合類獎，今年則榮獲「年度熱賣賞」！

PP石墨烯董事長郭宏睿在典禮上表示，PP石墨烯塑崩律動褲能夠獲得這樣的肯定，感謝所有評審與支持PP石墨烯的大家，PP塑崩褲系列已銷售量已超過200萬件！PP品牌自成立以來，秉持著守護健康的使命，積極投入健康保健產品的研發與製造。即便在人力與物料成本持續上升的情況下，PP塑崩褲仍堅持所有產品均為MIT台灣製造，並不斷導入最新的紡織技術，像是氣動紗的應用，讓塑崩褲不僅適合冬季穿著，即使在夏季也能保持涼爽透氣，更是希望達到健康的同時也能讓穿的人展現時尚與自信。

為了慶祝這次榮獲粉美賞，PP品牌特別推出限時活動，凡於9月15日前購買PP塑崩律動褲，輸入「女大300」，即可享受現折300元的優惠，活動僅限7天，一同共享這份喜悅。

▲▼ PP塑崩褲,石墨烯,女大粉美賞,台灣品牌,時尚潮流,TVBS,女人我最大。（圖／宏睿國際提供）

女大粉美賞今年以「美力爆發，無所畏懼！」為口號，鼓勵大家發掘自我的美麗力量！逆齡女神簡沛恩驚艷亮相，親自上台領獎。當天身穿珍珠色削肩小背心，大方露出整片美背，並搭配全新的PP石墨烯塑崩律動褲，展現修長纖細的腿部線條。多年來在演藝圈與商業領域都有所成就的簡沛恩，這次難得小露性感，成為全場焦點。大方表示，自己對這款律動褲愛不釋手，尤其是全新靴型設計讓她的腿部視覺效果更為修長，非常適合平日工作和休閒活動穿著。

PP塑崩律動褲不僅擁有時尚外型，更具備多重健康功能。其採用的石墨烯材質，能在靜態時啟動恆溫循環，保持溫度穩定，適合四季穿著。此外，這次律動褲特別加入了30%的氣動紗，用於快速吸汗排濕，無論在靜態或動態活動中，都能保持透氣涼爽，達到真正的舒適穿著體驗。

此款律動褲的設計還強調修身效果，從腰部的寬版彈力帶設計，到臀部的加壓結構，再到腿部的環繞壓力設計，整體有效收腹、提臀與修飾腿型。尤其是全新靴型款設計，能讓雙腿視覺延長至少5公分，一條褲子便可實現收腰、收腹、提臀，讓你自信展現名模般的完美體態。

PP石墨烯塑崩律動褲採用一體成形設計，單一尺寸可適應22到46腰的範圍，無論是上班、運動還是休閒娛樂，都能輕鬆駕馭，且一年四季皆可穿著。這條褲子不僅擁有舒適的穿著體驗，還能完美修飾身形，視覺上輕鬆擁有修長雙腿。

▲▼ PP塑崩褲,石墨烯,女大粉美賞,台灣品牌,時尚潮流,TVBS,女人我最大。（圖／宏睿國際提供）

唯一蟬連三年女大粉美賞「綜合類獎」的PP塑崩褲系列哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/95STH
●MOMO購物網特惠組：https://chshop.work/j4rCr
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：080-000-5199（健康久久）
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 台北車站（K區地下街）B1、台北市北投區石牌二路201號（榮總中正樓門市）

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