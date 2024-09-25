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7-11教師節咖啡「買8送4」、超商美式拿鐵買1送1　限時優惠一次看

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」推出教師節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

為慶祝教師節，7-ELEVEN推出最新一波咖啡優惠！即日起至9月30日多款組合「買8送4」，包括濃萃美式或拿鐵、精品美式和拿鐵、冰燕麥拿鐵、英式紅茶、四季春青茶等。全家也推出會員限定5日優惠，Let’s Cafe特濃拿鐵「第2杯只要10元」。萊爾富即日起至10月4日，也推出特濃美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

★7-ELEVEN

即日起至9月30日，「OPENPOINT行動隨時取」推出教師節優惠：

●濃萃美式／拿鐵任選買8送4，優惠價480元，最多省240元。 
●大杯冰燕麥拿鐵任選買8送4，優惠價600元，最多省300元。 
●風味系列指定冰飲任選買8送4，優惠價520元，最多省260元。 
●大杯精品拿鐵／精品美式買8送4，優惠價880元，最多省440元。
● 英式紅茶／四季春青茶任選買8送4，優惠價280元，最多省140元。

★全家

全家推出最新一波會員限定優惠，即日起至9月29日限時5天，Let’s Cafe特濃拿鐵、搖搖茶吧指定飲料「第2杯只要10元」。同步還有多款零食買1送1、買2送2、買多件省更多。

▼全家超商會員限定優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼全家超商會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至10月4日期間，祭出Hi café 大杯系列「特濃美式」或「特濃拿鐵」，同品項冰熱任選「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi café 大杯特濃美式、特濃拿鐵，買1送1。（圖／業者提供）

同步推出「台味奶茶季」，祭出3款Hi café大杯系列台味奶茶新品，將清香的台茶18號茶葉，與醇厚的奶香融合，製成「台茶18紅玉拿鐵」（原單杯售價60元），還有「凍頂烏龍拿鐵」（原單杯售價60元），以及帶有重焙火厚實香氣的「炭焙鐵觀音拿鐵」（原單杯售價60元），即日起至10月15日買Hi café大杯系列的「台味奶茶」，不限冰熱、單杯特惠只要49元，等於直接現省11元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出3款「台味奶茶」新品，即日起至10月15日特價。（圖／業者提供）

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