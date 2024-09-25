27名陸客今赴金門自由行　國台辦：相信會越來越多

▲陸客搭乘小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸已開放陸客赴金門、馬祖旅遊，國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，金門今日有27名大陸居民前往展開個人遊（自由行），而隨著「十一」假期臨近，相信也會迎來一波赴馬祖旅遊的高峰。

朱鳳蓮在例行記者會上提到，關於大陸居民赴馬祖旅遊，據瞭解，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅遊簽注，「十一」假期臨近，相信會迎來一波赴馬祖旅遊高峰。

金門的部分，朱鳳蓮指出，廈門旅遊協會及4家經營赴台遊組團社組成的赴金門考察「踩線團」於9月18日從廈門五通碼頭出發，於9月20日從金門水頭碼頭乘船返回廈門，3天的旅遊考察為大陸居民赴金門旅遊打下良好基礎。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



朱鳳蓮說，9月22日，大陸居民赴金門旅遊「首發團」經「小三通」抵達金門，受到金門縣政府和民眾的熱烈歡迎，為兩岸旅遊交流合作再添新頁。

朱鳳蓮還說，今天（25日）有27名大陸居民赴金門開展個人遊，相信赴金門的大陸遊客會越來越多，「希望他們在金門有良好的旅遊體驗，也希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發，確保兩岸旅遊交流合作順利進行。」

另外，朱鳳蓮也介紹了近期的兩岸交流活動，包含9月上旬，第28屆魯台經貿洽談會、2024年貴州·台灣經貿交流合作懇談會、第15屆東莞台灣名品博覽會、福建2024海峽兩岸青年企業家經貿交流活動、第16屆重慶·台灣周、第15屆津台投資合作洽談會、第27屆京台科技論壇等。

鳳蓮也提到了正在遼寧舉行的2024遼台經貿交流合作周，她說，活動以「振興鋪新篇 融合創未來」為主題，圍繞現代農業、裝備製造、精細化工、醫療康養、文旅等產業推進遼台合作，安排台商投資政策說明會、遼台現代農業合作推介會、實地考察等活動，助力廣大台胞台商台企參與東北振興戰略，共謀發展新空間。