墾丁國旅慘崩！葉匡時點破4大原因：錯過時機了

▲葉匡時在網路節目上談及墾丁國旅困境（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

隨著暑期旅遊季的結束，墾丁的觀光產業正經歷前所未有的困境，遊客數量驟減，旅宿業的訂房率僅剩五成，伴手禮業績也大幅下滑。前交通部長葉匡時在網路節目《志聖鮮思》中指出，墾丁的國內旅遊幾近崩盤的原因主要有幾方面：首先，陸客的減少使得觀光人數銳減；其次，墾丁對其他國際觀光客的吸引力不足；再者，遊客在墾丁的消費水平過高和出遊的時間成本較大，讓不少民眾選擇放棄。

根據報導，自2014年高峰的825萬遊客，墾丁的遊客人數已降至去年的263萬，疫情後並未見起色。許多知名餐廳和飯店相繼退出墾丁，最近的調查顯示，墾丁的國旅負評為全台最高。此外，陳學聖也提到，自2016年以來，國旅人數呈現直線下滑的趨勢。

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葉匡時分析，這一系列問題的根本原因在於缺乏整體協調，台灣的觀光發展更像是一種「小農經濟」模式，各地各自為政，缺乏整體規劃。他建議，應考慮改變墾丁的整體氛圍，例如讓當地所有建築物統一顏色，以提升其觀光魅力。他強調，疫情期間本應是轉型的最佳時機，卻未能好好把握。

在談到如何振興墾丁觀光時，葉匡時呼籲觀光署、墾丁國家公園及地方政府必須採取大規模的整體開發策略，而不是各自為政。他認為，只有透過協調與合作，才能真正吸引更多遊客，改善墾丁的觀光現狀。

