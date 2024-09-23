南消一大辦理教育訓練　精進消防人員救災安全

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為強化消防人員的救災安全觀念，辦理救災安全推動教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，為強化消防人員的救災安全觀念，提升在各種災害環境下的自我保護能力，23日辦理救災安全推動教育訓練，參與對象為所轄分隊與中隊幹部及大隊部幕僚，強化其擔任救火指揮官的安全管控能力，以降低消防人員傷亡風險。

此次演練課程分為室內課程及實際操作兩部分，內容為整體三層火場安全管制機制之概念介紹、災害現場狀況分析及決策重點、任務編組運用、人車報到管制、水源狀況掌握及運用、災害現場關係人及大隊幕僚工作活用、MAYDAY求救應變、入室及高樓人員進出管控等。再藉由兵棋推演模擬了多種火災情境，包括連棟式住宅火災、工廠火災及高層建築火警等，製作壓力環境以測試他們的應變能力。

市長黃偉哲表示：「消防人員是城市安全的重要保證，透過這次的教育訓練，我們希望每一位消防人員在面對災害時，都能夠更有信心、更安全地執行任務。」

消防局局長李明峯指出：火災救援需要完整的準備和精確的執行，藉由本次訓練強化了各分隊之間的合作，並進一步鞏固了消防人員在火災搶救和人命救助方面的實力。

第一大救災救護大隊大隊長邱國禎也表示，除了完善內部安全管理機制，更應透過平時的訓練提供風險評估和救災戰術流程，方能貫徹「安全有確保，搶救才開始」的原則。