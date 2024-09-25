他2萬元賣帳戶被抓「願賠10倍」　下場慘噴200萬元

記者黃翊婷／新北報導

男子阿豪（化名）被指控將銀行帳戶交給詐騙集團使用，導致A男受騙損失200萬元，因而挨告。阿豪辯稱自己只有拿到2萬元報酬，願意賠償10倍，也就是20萬元；但新北地院法官日前審理之後，判他應賠償A男200萬元。

▲A男被詐團騙走200萬元，提供帳戶的阿豪表明願意分期賠償20萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

A男在判決書中主張，阿豪將個人申辦的銀行帳戶資料以不詳方式交給詐團，詐團成員取得帳戶之後，於2022年7月間透過LINE傳訊息，佯稱只要依照指示投資就能獲利，導致他誤信上當，同年8月匯款200萬元至指定帳戶，沒想到這些錢在短短1個多小時之內就被分批轉走。

後來A男驚覺受騙，憤而決定對阿豪提告求償200萬元。對於上述指控，阿豪表示，他沒有從中拿到很多錢，200萬元裡面只有拿到2萬元，他願意和解，分期賠償獲利的10倍金額，也就是20萬元。

阿豪在刑事部分已被法院判處有期徒刑5個月，併科罰金6萬元。新北地院法官認為，阿豪與詐團成員對A男實施詐騙，主觀上具有共同詐欺取財之故意，客觀上也有以不法行為實現詐團成員對A男詐欺取財的結果，與A男所受的損害具有相當因果關係，A男自然可以依法求償，最終裁定阿豪應賠償200萬元，全案仍可上訴。