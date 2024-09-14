目睹監視器拍到妻5天激戰小王4次　綠帽尪怒告討150萬元

記者黃翊婷／新北報導

北部一名人夫因為工作關係需要南北奔波，他在家中安裝監視器用以關心家人安全，沒想到竟目睹妻子小花（化名）在5天之內與外遇對象發生4次性行為，憤而決定對兩人提告求償150萬元。新北地院法官日前審理此案，最終判小花與情夫應連帶賠償30萬元較為適當。

▲人夫在監視器畫面中目睹妻子與其他男子發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他因為工作關係需要長期南北奔波，考量到家中有幼童需要照顧，於是在房間內安裝監視器用以關心家人安全，沒想到卻在去年11月間，目睹妻子在5天之內與外遇對象發生4次性行為，嚴重侵害到他的配偶權，因而決定提告求償150萬元。

小花與情夫均不否認發生4次性行為的部分，僅強調人夫未經同意就在房間內安裝監視器，侵害到隱私權，取得的影像不能當作證據。

但新北地院法官認為，縱使人夫真的是在未經同意之下安裝監視器，但侵害配偶權蒐證不易，錄製的時間也不長，小花也沒有證明丈夫是以強暴、脅迫方式取得影像，經權衡人夫取得上述證據的方式與不法程度、發現真實與促進訴訟之必要性等因素之後，仍認定該影像檔案具有證據能力。

法官表示，小花在婚姻關係存續期間與其他男子發生性行為，確實已經踰矩，且嚴重侵害到丈夫的配偶權，最終判她與情夫應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。