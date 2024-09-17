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社會 社會焦點 保障人權

為8萬元賣帳戶　衰男蹲牢中還要賠400萬元

記者黃翊婷／新北報導

男子阿亮（化名）被指控在2022年3月間以8萬元為代價，將銀行帳戶賣給詐騙集團黃姓成員使用，導致受害者被騙，損失400萬元。受害者提告求償，在監執行中的阿亮具狀表明不願意出庭；新北地院法官日前審理此案，並判阿亮應賠償受害者400萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿亮被指控將銀行帳戶賣給詐團。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿亮以8萬元為代價，在2022年3月間將申辦的銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼、網銀帳密，通通交給真實姓名不詳的詐團成員黃男。

黃男取得阿亮的帳戶資料之後，隨即委託不知情的仲介人員，謊稱願意出價4000萬元購買受害者擁有的塔位，但需要先收取400萬元履約保證金。受害者一時不察上當，錢剛匯入指定帳戶就被詐團成員轉走，憤而決定提告求償。

阿亮因為此案，刑事部分被判處有期徒刑5個月，併科罰金10萬元；民事部分，由於他目前在監執行中，經法院合法通知之後，具狀表示不願意出庭，但沒有提出其他書狀聲明或陳述。

新北地院法官認為，受害者依侵權行為損害賠償之法律關係，請求阿亮賠償損害，即屬有據，因此裁定准許受害者的請求，判阿亮應賠償400萬元，全案仍可上訴。

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