慶生惡搞壽星綁燈桿潑油　2年輕人破壞公物被判3個月

記者黃翊婷／新北報導

剛成年的小智、小明（均為化名）去年4月間相約幫友人慶生，經壽星同意將人綁在某河堤步道的燈桿上，再潑黑粉、沙拉油嬉鬧，結果導致路燈外觀毀損，因而挨告。新北地院法官日前審理此案，並依損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判處兩人有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小智和小明幫友人慶生鬧過頭，反而害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小智和小明去年4月間為了幫友人慶生，與數名少年相約前往某河堤步道，經過壽星同意之後，他們用膠帶將壽星綁在燈桿上，再潑黑粉、太白粉、沙拉油、黑油嬉鬧，結果造成路燈外觀油漆毀損（維修費2398元）。

案件經新北市政府水利局向警方報告偵辦，小智和小明到案之後均坦承犯行，並被檢方依法起訴。新北地院法官認為，小智和小明當時皆已成年，僅僅為了慶生助興，隨意破壞公物，行為確實不應該。

法官接著表示，小智和小明先前因案被處以緩起訴，卻沒有依照規定完成40個小時的義務勞務，因而被撤銷緩起訴處分，卻還是不知反省，再次觸法，考量到他們犯後均已坦承犯行，最終依損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判處兩人有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。