新北招商大會暨國際商洽會　侯友宜：持續創造城市經濟力

▲2024新北市招商大會暨國際採購商洽會整合「科技趨勢論壇」、「採購商洽媒合會」、「土地媒合會」三大主題。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（24日）舉辦「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」，新北市長侯友宜出席時表示，新北市有超過404萬人口，地理位置佳，位居全國重要經貿地位，市府持續以「便民、利民、愛民」為核心，整合各項資源打造安商永續投資環境，創造新北城市經濟力。

侯友宜表示，新北市致力創造產業空間，建構六大產業區域，吸引國際大廠如ASML、GOOGLE及三井等落腳新北，擴大產業群聚效益。自108年新北招商一條龍成立至今，已成功落實284件投資案，帶來5,620億元投資額與9.9萬個就業機會。今年招商大會整合「科技趨勢論壇」、「採購商洽媒合會」、「土地媒合會」三大主題，進一步協助企業整合產業優勢及資源，引領新北企業邁向全球。

▲2024新北市招商大會暨國際採購商洽會。

侯友宜特別感謝來自14國、37家國際買主參與國際採購商洽媒合會，以實體或視訊方式與國內業者針對「5G/AI」、「電動車與智慧車聯」、「智慧製造」、「綠色能源」及「智慧長照與醫療」等近年熱門領域產業，進行一對一商洽媒合。此次也與香港貿易局及中華民國對外貿易發展協會等單位合作，在活動現場提供國內外展會最新資訊，協助本土業者拓展海外市場。

經發局表示，「2024新北市招商大會暨國際採購商洽會」扣合導引電競產業、電動車及綠色能源等議題，邀集臺灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群陳仲儒總經理、數位轉型學院詹文男共同創辦人兼院長、森崴能源股份有限公司胡惠森總經理、公信電子股份有限公司吳惠瑜總經理等企業界重量級代表以及專家進行專題演講與對談。

▲侯友宜表示，自新北招商一條龍成立，已成功落實投資284件，帶動5,620億元投資額與9.9萬個就業機會。