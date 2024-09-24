女大生深夜洗澡「室友突闖入」！他逞慾完開口調戲：妳真敏感

▲女大生洗澡洗到一半時，室友突然開門闖入，並且伸出狼爪猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名陳姓男大生先前與女友、女室友小婷（化名）同居，沒想到他竟趁著小婷洗澡時闖進浴室，對著小婷上下其手，還出言騷擾稱「原來妳這麼敏感」，嚇得小婷報警提告。高雄地院審理後，依照強制猥褻罪，判陳男有期徒刑6個月、緩刑2年，全案仍可上訴。

據了解，陳男先前與女友在高雄一處同居，共同居住在該處雅房的還有女室友小婷，怎料2023年10月某天的深夜，陳男發現小婷在浴室洗澡，竟因此色心大起，透過工具打開浴室門以後，便直接闖入。

進門以後，陳男先是對小婷做出各種騷擾、侵犯的舉動，眼見小婷想要拿浴巾、衣物等物品，更是出手觸碰對方的私密處。豈料小婷受到驚嚇後，陳男孩開口調戲稱「原來妳這麼敏感」，氣得小婷報警提告。

▲女大生洗澡洗到一半時，室友突然開門闖入，並且伸出狼爪猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，由於陳男不斷道歉，小婷一時心軟、打算原諒，怎料學校召開性平會時，陳男又否認犯行，指稱僅有闖入浴室、環抱等行為，並無其他侵犯行為，氣得小婷決定不再調解，透過法律途徑制裁對方。

案件審理期間，陳男與小婷達成調解，並且依照調解筆錄匯款完畢，取得了小婷的諒解，高雄地院審理後，依照強制猥褻罪，判處6個月有期徒刑、緩刑2年，期間交付保護管束，並應接受法治教育2場次。