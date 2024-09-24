不讓女兒再受苦...東海女大生媽媽不願解剖　檢方同意僅複驗

▲東海女大生案，今日傳出原訂要解剖，但家屬不願意，檢方同意，僅改為複驗遺體。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名東海大學林姓女大生遭公車撞上死亡，案件引起社會矚目。今日下午傳出檢方要在台中崇德殯儀館進行解剖，林女遺體也已經從東海殯儀館移置到相驗解剖中心，但林母拒絕，不讓女兒再承受解剖之苦，才改為複驗遺體。台中地檢署指出，徵詢死者家屬意見後，認無進行解剖之必要。

今天下午林母與家屬向禮儀社人員質疑事發經過，懷疑施男操作不當、有疏失，既氣憤又傷心地稱「學姐說，當下是活著的，因為她在呻吟」，但司機疑似打電話又將車輛挪動，才造成女兒死亡，「我要告他殺人」。

檢察官到場後，會同法醫、家屬進入相驗解剖中心，林母、家屬確認人別後在外等候。記者上前詢問林母，就案件爭議點是否需要對外發聲？但林母拒絕。隨後，檢方依序請家屬進入相驗辦公室，陳述意見，約半小時後才結束訊問。

▲檢察官快步離開殯儀館。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署說， 關於東海女大學生遭公車撞擊死亡案件，承辦檢察官於今完成遺體複驗，審酌卷內事證並徵詢死者家屬意見，認無進行解剖之必要。判定死者因交通事故受有頭頸、胸腹部鈍挫傷，導致多重器官損傷而死亡。

▲巨業客運輾死林姓東海女大生。（圖／民眾提供）



巨業客運65歲施姓司機22日晚間9時許，駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，將林女壓在前輪下。林女雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。