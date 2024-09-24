閣揆官邸電費15萬！政院認「確有異常」　卓榮泰一週僅使用2天

▲行政院長卓榮泰（中）、行政院發言人李慧芝（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對行政院院長官邸電費，行政院發言人李慧芝24日指出，由於官邸整修的原因，行政院長卓榮泰6月中旬後才陸續開始使用官邸開會，但也未入住，每週僅1至2日邀集部會首長開會，行政院上週已請秘書處向台電進一步瞭解原因。

黃國昌在23日晚間直播中表示，卓榮泰上任2個月以來，行政院長官邸的總用電度數竟然高達1萬9360度，電費約15萬元。他問卓榮泰，「是在裡面挖礦挖比特幣嗎？」

對此，李慧芝下午表示，在卓榮泰使用官邸之前，4到6月之間，用電度數就已經來到了1萬2,960度，比起去年同期（4到6月）的9,280度還要多3680度，確有異常之處。

李慧芝表示，在6月中旬裝修完成之後，卓榮泰與家人也都沒有住在院長官邸內，每週僅有一到兩日邀集部會首長、甚或是經濟發展委員分組召集人至官邸開會；又若為因應隔日會議或行程之故，院長偶會留置官邸過夜，經查並無異常使用的情形。

李慧芝指出，如果比較同期用電度，去年4到6月用電9,280度、6到8月間用電15,440度，兩期之間成長幅度為6,160度，而今年4到6月用電12,960度、6到8月間用電19,360度，成長幅度為6400度，今年與去年同期相比並無特別增加用電的情形。

李慧芝表示，針對前述用電情形的狀況，行政院上週已請秘書處向台電進一步瞭解原因，在檢測結果出來之前，也會持續注意用電情形、節約用電。