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iPhone 17最新預測曝光！　分析師：Plus型號恐被取代

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果iPhone 16才剛上市，關於下一代iPhone 17的預測已開始流傳。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone 16才剛上市，關於下一代iPhone 17的預測已開始流傳。業界知名分析師指出，兩款較平價的iPhone 17型號將可能搭載與目前僅限於Pro和Pro Max的螢幕技術，並支持ProMotion功能，但也撤回了引入內嵌式臉部辨識技術的預測。此外，Plus型號很有可能被最新的Air型號取代。

綜合外媒報導，知名顯示器分析師Ross Young預測，兩款較平價的iPhone 17型號將可能搭載與目前僅限於Pro和Pro Max高階型號同級的螢幕技術和ProMotion功能。

Ross Young指出，iPhone 17有望採用LTPO（低溫多晶氧化物）顯示技術，這不僅能有效降低功耗，還能實現可變的更新率，最高達120Hz，最低則可降至1Hz，為使用者帶來更靈活的顯示體驗。

Ross Young先前曾表示，iPhone 17 Pro與Pro Max可能會引入內嵌式臉部辨識技術，但目前已經收回這一項預測。

儘管Pro型號預計仍將在相機和處理器方面擁有優勢，若較便宜的iPhone 17真的搭載LTPO技術，Pro、Pro Max和其餘型號之間的差距將縮小。

另一個預測則提到，iPhone 16 Plus或將被iPhone 17 Air取代，這款新型號可能會以更輕薄、更時尚的設計登場，且價格保持不變。

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