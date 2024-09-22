iPhone 16才上市「官網1物」不賣了　果粉傻：變台灣限量款

▲iPhone 16在台灣已開賣。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

熱騰騰iPhone 16到手，許多人一定都會買保護殼。一名網友表示，在官網訂購黑色「Beats iPhone 16 MagSafe保護殼」，事後想再購入白色，殊不知已無法選購，意外成為台灣限量款。文章曝光後，多名果粉也透露，「我也是昨天被取消訂單」、「我昨天取貨，店員跟我說這款下架了，不是缺貨！」

一名網友在PTT表示，原本在蘋果官網購入一個黑色「Beats手機殼」，結果裝上新機iPhone 16後，發現表面會有明顯指紋，於是想再買一個白色手機殼。

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然而原PO上官網選購時，頁面卻顯示「無法運送與現場取貨」，全系列4個機款都無法買，讓他納悶不已，「雖不確定是賣太好斷貨還是蘋果自主下架，但可以確定的是，這次新的相機控制按鈕絕對是讓原廠殼賣爛了。」

底下網友回應，「蠻有可能真的是賣太好，第一天A13現場就有些沒貨了」、「早知道預購前就先訂了，預購當天訂現在也是卡住」、「之前加入收藏時還有顯示到貨日期，現在都顯示暫無供應」、「黑色退貨中+1」、「我也是昨天被取消訂單」。

有果粉透露，「我昨天取貨，店員跟我說這款下架了，不是缺貨。我原本要店取，但現場不能取貨了...至於原因他說不知道。至少我預約的殼，店員確定還在在他們店內，只跟我說訂單會幫我取消」。

有網友懷疑，「感覺會這樣不是合約有問題，就是品質有問題，單純賣到缺貨，不太可能連現有訂單都把你取消掉」、「應該是商品有問題，不然已經成立的訂單不會因為斷貨取消」。

事後，原PO則在留言串回應，「看了一下美國、日本、泰國的官網都還有供應，應該就只有台灣被下架了，真好奇到底是什麼原因，讓之前有購買的直接變成台灣限量款。」

實際查看官網，確實iPhone 16、16 Plus、16 Pro與16 Pro Max的販售頁面都顯示「暫無供應」與「無法採用Apple直營店取貨」。