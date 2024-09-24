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台籍女「李娜」在韓等引渡　菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

▲曾在菲律賓被綁架過的陸籍人士透露，綁匪稱中國人是街上行走的ATM機。（圖／翻攝魯中晨報）

▲網上流出的「李娜」證件照。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

兩名陸企高管6月赴菲律賓工作時被綁架撕票，其中一名關鍵涉案人為台籍女子「李娜」。經過數月，「李娜」22日在首爾被逮，根據其護照資訊，本名為「陳妤瑄」，生於1980年5月17日。目前，大陸官方正透過管道，準備將「李娜」引渡回國受審。

▲曾在菲律賓被綁架過的陸籍人士透露，綁匪稱中國人是街上行走的ATM機。（圖／翻攝魯中晨報）

▲陸企兩名高管菲律賓撕票案的重要嫌疑人「李娜」在首爾被捕。（圖／翻攝魯中晨報）

《魯中晨報》報導，知情人表示，受害者家屬得知嫌疑人「李娜」於22日在韓國首爾落網後，情緒很激動。知情人發來的照片顯示，「李娜」頭戴黑色棒球帽，身穿白色衛衣，被多名韓國警方人員控制。

據了解，菲律賓近年綁架案頻發，犯罪集團將「綁架中國人」發展成「黑色產業鏈」。實際案例顯示，2023年10月30日，菲律賓馬尼拉一間高檔別墅社區有6名中國人及3名菲律賓人遭6名武裝男子綁走，迄今為止，警方已確認4名中國人遇難，另2人仍下落不明。

此外，在2024年6月，兩名菲律賓警察騎著電動機車，攔截一輛載有三名中國人和一名馬來西亞人的豪華轎車，他們隨後被戴上手銬，拖進一輛白色麵包車，其中，2名中國人設法逃脫並報警，其他人則被毆打並支付約31萬元（人民幣，下同）贖金後被釋放。

▲曾在菲律賓被綁架過的陸籍人士透露，綁匪稱中國人是街上行走的ATM機。（圖／翻攝魯中晨報）

▲曾在菲律賓被綁架過的陸籍人士透露，綁匪稱中國人是街上行走的ATM機。（圖／翻攝魯中晨報）

一名曾經在菲律賓被綁架過的陸籍男子鄒峰（化名）透露，犯罪團體主要由華人構成，主要對象則是在菲律賓做黑產（電詐、網賭）的中國人，他們其實不願意做商人和遊客的「生意」，風險比較大。然而，鄒峰卻是犯罪集團的綁架對象中，較少數從中國過去的遊客。

綁匪曾向鄒峰透露，他們公司叫東方監獄，有著多樣化的「業務」，包括詐騙、網賭、綁架等，老闆負責綁架，下轄4至5個行動組，同時可以執行多起綁架案，「中國人就是走在大街上的ATM（提款機）。」

鄒峰強調，綁匪在聊天中還提到，他們會直接從中國「釣客」，其中一種模式就是，在直播平台充當大哥，「釣」女主播去菲律賓，下飛機直接綁走，「這樣的單子一般比較大，基本300萬至500萬元。」

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