生命充滿希望！首爾漢江大橋「心理諮詢專線」　13年救了一萬條命

▲麻浦大橋上設置生命諮詢專線電話。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓的自殺率始終居高不下，2018至2020年平均每10萬人就有24.1人選擇輕生，不僅超越東歐國家立陶宛，更位居經濟合作暨發展組織（OECD）會員國中的榜首。為此，生命保險財團在橫跨漢江的橋梁上設置75台生命諮詢電話，13年來一共救了近1萬條生命。

根據《韓聯社》，為了防止行人步行至漢江大橋時想不開，目前在橫跨漢江的20座橋梁中，共設置了75台「SOS生命專線」，提供365天24小時的心理諮詢服務，維持生命專線運作的生命保險財團（基金會）今（24）日公布統計結果，指出從2011年7月至今年6月，13年以來一共救了9838條人命。

其中，有2203人在漢江大橋輕生前，選擇撥打SOS生命專線，最後終於獲救。

數據分析結果指出，從漢江大橋上撥打SOS生命專線的年齡層中，10至19歲、20至29歲的人數占最多，其中20至29歲者為3147人（32%）、10至19歲者為2667人（27%）、30至39歲者為644人（6.5%）。

至於從性別來分析，男性為5592人（57%）、女性則為3480人（35%）。

在選擇輕生前所撥打的生命心理諮詢電話中，致電者最主要的諮詢主題為人際關係和適應環境（20%，2448件）、其次為對未來求學或就業的煩惱（18%，2212件）、對生命感到倦怠或對未來感到徬徨不安（16%，1925件）。

在橫跨漢江的20座橋梁之中，來自麻浦大橋的致電數占最多，13年來一共撥打了5691通（58%）電話。

生命保險財團經營各種事業，預防青少年、青年輕生，24小時隨時監控橋梁上行人們的狀況，一旦發生有行人選擇輕生等緊急狀況，便能立刻聯繫119救難隊和警方，儘速防止路人做出極端性選擇。

生命保險財團理事長李章雨表示，「財團經營『SOS生命專線』長達13年，致力於傾聽每一位民眾的困難、讓各位感受到生命的希望。未來將會持續協助預防輕生。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388