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社會 社會焦點 保障人權

貨車劣駕駛逼車「把自小客撞到變形」　最高罰3萬6再吊銷駕照

記者沈繼昌／桃園報導

國道一大隊9月14日處理桃園中壢路段一起事故，發現一輛大貨車變換車道超越前方多元計程車不成，居然連續危險駕駛逼車，最後竟差點輾過多元計程車，所幸事故並未造成人員傷亡；國道警方檢視時根據行車紀錄器影像，認定大貨車已違反道路交通管理處罰條例依規定處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，另依規定吊扣該大貨車牌照6個月，駕駛須接受道路交通安全講習，還要吊銷他的駕駛執照。

▲國道一隊9月14日處理中山高北上中壢路段一起大貨車逼車事故，大貨車差點輾過多元計程車。（圖／國道警一隊提供）

▲國道一隊9月14日處理中山高北上中壢路段一起大貨車逼車事故，大貨車差點輾過多元計程車。（圖／國道警一隊提供）

▲國道一隊9月14日處理中山高北上中壢路段一起大貨車逼車事故，大貨車撞上多元計程車釀事故。（圖／國道警一隊提供）

▲國道一隊9月14日處理中山高北上中壢路段一起大貨車逼車事故，大貨車撞上多元計程車釀事故。（圖／國道警一隊提供）

國道一隊指出，35歲的余姓男子於14日上午5時57分左右駕駛多元計程車，行駛國1號北上60.6公里處中壢路段中線車道，後方由48歲吳姓男子駕駛大貨車疑因變換車道超車不成，竟連續惡意逼車行為，時間長達3分鐘，不僅違規行駛內線車道，最後更撞上多元計程車肇事，多元計程車更險被輾過，所幸余男有繫安全帶，現場並未造成人員傷亡，但多元計程車已嚴重受損。

▲國道一隊日前處理中山高北上中壢路段大貨車逼車事故，圖為大貨車撞上多元計程車造成車身嚴重毀損。（圖／國道警一隊提供）

▲國道一隊日前處理中山高北上中壢路段大貨車逼車事故，圖為大貨車撞上多元計程車造成車身嚴重毀損。（圖／國道警一隊提供）

國道一隊警方檢視行車紀錄器影像時發現，吳姓男子駕駛已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，將處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，另依該條例第43條第4項規定，將吊扣大貨車車牌照6個月，吳姓駕駛須接受道路交通安全講習，因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。

國道一隊強調，鑑於惡意逼車往往易造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局列為加強執法取締項目，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。建議用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可於事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局檢舉專區檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰。

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