桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

▲桃園市楊姓男子今年4月晚間駕車行經大溪埔頂路段，倒車時不慎撞壞路旁消防栓，警方到場當場發現車內一根菸有異味，經送檢查出含有K他命成分，尿液亦呈現陽性反應。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子今年4月晚間，駕車行經大溪埔頂路段，倒車時不慎撞壞路旁消防栓，大溪警方據報到場處理當場發現車內一根菸有異味，經送檢查出含有K他命成分，楊男尿液送檢時亦呈現陽性反應。桃園地院審理時，楊男坦承在車內吸食含有K他命成分香菸，法官審結依施用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，31歲的楊姓男子於今年4月5日晚間10時許，駕車停靠在桃園市大溪區埔頂路路旁，隨即在車內施用含第三級毒品K他命之香菸，抽畢隨即駕駛上路，行經埔頂路1段附近時，因注意力及反應力受施用毒品影響而降低，駕車倒車時不慎撞壞路邊消防栓，轟然巨響引發路人注意報警處理。

大溪警方據報到場處理，當場查出車內有異味，查扣其所有香菸1支，警方經採集其尿液與香菸送驗，結果K他命呈現陽性反應，其K他命濃度更已逾標準，經大溪警分局移送桃園地檢署偵辦，桃檢根據大溪警方查提供持有毒品紀錄表、被採尿人尿液暨毒品送驗後毒品證物鑑驗報告、濫用藥物尿液檢驗報告等確認有毒駕行為，檢方偵結依公共危險罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，楊坦承有施用K他命成分之香菸等犯行，法官認為被告係觸犯刑法之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具罪；法官爰審酌被告明知施用毒品對人之意識能力具有不良影響，服用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆有高度危險性，竟罔顧公眾安全、漠視自己安危，而於施用毒品後尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，仍駕駛車輛行駛於道路上，惟念其坦承施用毒品後駕車之犯行，法官審結依施用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，仍可上訴。