　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

▲桃園市楊姓男子今年4月晚間駕車行經大溪埔頂路段，倒車時不慎撞壞路旁消防栓，警方到場當場發現車內一根菸有異味，經送檢查出含有K他命成分，尿液亦呈現陽性反應。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊姓男子今年4月晚間駕車行經大溪埔頂路段，倒車時不慎撞壞路旁消防栓，警方到場當場發現車內一根菸有異味，經送檢查出含有K他命成分，尿液亦呈現陽性反應。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子今年4月晚間，駕車行經大溪埔頂路段，倒車時不慎撞壞路旁消防栓，大溪警方據報到場處理當場發現車內一根菸有異味，經送檢查出含有K他命成分，楊男尿液送檢時亦呈現陽性反應。桃園地院審理時，楊男坦承在車內吸食含有K他命成分香菸，法官審結依施用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，31歲的楊姓男子於今年4月5日晚間10時許，駕車停靠在桃園市大溪區埔頂路路旁，隨即在車內施用含第三級毒品K他命之香菸，抽畢隨即駕駛上路，行經埔頂路1段附近時，因注意力及反應力受施用毒品影響而降低，駕車倒車時不慎撞壞路邊消防栓，轟然巨響引發路人注意報警處理。

大溪警方據報到場處理，當場查出車內有異味，查扣其所有香菸1支，警方經採集其尿液與香菸送驗，結果K他命呈現陽性反應，其K他命濃度更已逾標準，經大溪警分局移送桃園地檢署偵辦，桃檢根據大溪警方查提供持有毒品紀錄表、被採尿人尿液暨毒品送驗後毒品證物鑑驗報告、濫用藥物尿液檢驗報告等確認有毒駕行為，檢方偵結依公共危險罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，楊坦承有施用K他命成分之香菸等犯行，法官認為被告係觸犯刑法之施用毒品不能安全駕駛動力交通工具罪；法官爰審酌被告明知施用毒品對人之意識能力具有不良影響，服用毒品後駕車對一般往來之公眾及駕駛人自身皆有高度危險性，竟罔顧公眾安全、漠視自己安危，而於施用毒品後尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上，仍駕駛車輛行駛於道路上，惟念其坦承施用毒品後駕車之犯行，法官審結依施用毒品致不能安全駕駛而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，仍可上訴。

 【 更多新聞】

電棒捲、洗面乳藏毒品！3男跨國運毒還製造「喵喵」　下場慘曝

2男「路怒症發作」行車糾紛互毆...還噴辣椒水　桃園警3分鐘制伏

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

ET快訊
快訊／921強震滿25周年「連2震」　氣象署回應了
快訊／花蓮1分鐘連2震！
鄭中基放飛大爆料！
快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：大家冷靜
快訊／大巨蛋湧進4萬人　刷新中職票房紀錄
快訊／18:51規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／超搖晃！18:51發生有感地震
周思齊引退賽　前誠泰領隊現身籲各球團老闆別只出錢
羅時豐姪子新片「封面藏玄機」網抓：腳踩牛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

花蓮台9線車禍！重機女騎士疑自撞安全島　趴地不起命危送醫

死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血

死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

警員遭毒駕撞死！2個月了殉職撫卹金還沒下落　警方回應了

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

花蓮台9線車禍！重機女騎士疑自撞安全島　趴地不起命危送醫

死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血

死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

警員遭毒駕撞死！2個月了殉職撫卹金還沒下落　警方回應了

1天沒大便「在腸道腐爛變質」！7種食物清宿便　中醫最推

基隆特教美展畫出勇敢之愛　謝國樑親自頒獎祝賀

《楚留香》高妙思驚傳去世！　「失聯已久缺席同學會」親姐證實了

不再窮忙！「4星座」中秋後大翻身　愛情、事業雙豐收

921強震滿25周年「花蓮連2震」　氣象署：屬0403餘震

秋冬玩台東正好！10月底嗨到跨年　 「預約台東」旅遊補助一次看

央行重拳管制　彰化「破千住宅使照核發」恐成重災區

快訊／1分鐘連2震！18:52花蓮縣秀林鄉規模3.8地震　最大震度2級

好市多海虎蝦剖開「整條黑泥」！她嚇傻不敢吃　老饕反讚：是極品

鄭中基暫退圈前放飛大爆料！親曝「不喜歡某女星」：她這樣紅不了

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

社會熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

高中哥肉身護弟喪命！14歲國中弟搶命中

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女被逮

唯一女死囚可能逃死！　5死囚被點名可提非常上訴

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

不堪黑函攻擊！國小泳隊教練全體離職

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

大雷雨狂炸！苗43線土石流　黃泥傾瀉空拍畫面曝

53歲按摩姨單挑43歲男客　加價換吃全餐

台中女匯275萬遭勸阻　夫連喊3次：不要給她匯

即／忠孝橋小貨車打滑撞對向　駕駛送醫

蛇蠍小三「滾水燙死元配、電鍋砸斃丈夫」！

更多熱門

相關新聞

新竹男涉毒駕釀1死6傷　法官裁准羈押

新竹男涉毒駕釀1死6傷　法官裁准羈押

新竹市34歲彭姓男子16日下午4點25分駕車時，疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，逆向闖紅燈導致1死6傷。新竹地院審理後，認為彭男無串證之虞，因此裁准羈押、並未予以禁見。

喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂與死神搏鬥中

喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂與死神搏鬥中

嬤載孫女放學遇死劫！賓士男：閃塞車才逆向

嬤載孫女放學遇死劫！賓士男：閃塞車才逆向

毒駕賓士撞死71歲婦　新竹人獻花哀悼

毒駕賓士撞死71歲婦　新竹人獻花哀悼

即／新竹毒蟲撞1死6傷！女送醫竟落跑

即／新竹毒蟲撞1死6傷！女送醫竟落跑

關鍵字：

施用K他命香菸自撞消防栓毒駕

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

18：51地牛翻身！台北晃一下超有感

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面