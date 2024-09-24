桃園某高中女扛泡麵「19元賣同學30元」引話題　校方三點建議

▲桃園市某高中女生最近在學校販售僅19元泡麵卻以30元賣給同學，校方生輔主任回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中女生最近每天到連鎖大賣場採購19元泡麵，再以30元賣給同學，日賣12碗可賺132元，這篇文章在網路上引發網友熱議，認為女學生很有生意頭腦，甚至有網友建議「有加蛋跟泡好的服務？」、「從小就有賺錢頭腦，長大會更強」；校方生輔主任回應，PO文同學因覺得有趣及網路聲量將本案PO出，校方已經加強宣導教育，同時也提出，泡麵不要過多食用，會造成營養吸收上的不足等建議。

桃園市南區某知名高中女學生最近在網路上PO文，「好友每天會帶一堆泡麵來學校，一碗成本價19元，再以30元賣給大家，有趣的是，學生手上捧著12碗，等於一天能賺132元，非常有生意頭腦」。這篇PO文引來逾3萬名網友大熱議「有加蛋跟泡好的服務嗎」、「很棒欸，從小就有賺錢的頭腦，長大會更強！」「我想認識這位奇才」、「商業鬼才」。

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▲圖為該校福利社。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這所學校生輔主任昨天回應，經查本案學生為學校外語科三年級女學生，因大考即將來臨，晚間留校念書自己帶泡麵到學校，有需要換口味的賣給同學。PO文同學因覺得有趣及網路聲量，因此將本文在網路上PO出，校方已經加強宣教，並提出三項建議如下：

一， 泡麵不要過多食用，會造成營養吸收上的不足。

二， 學校是學習環境，應盡量避免金錢交易，避免衍生其他問題。

三， 學生應正確使用網路及社群媒體。