中山高雲林車禍「男女噴臥車道」3死　後方駕駛：2車追逐釀禍！

記者蔡佩旻／雲林報導

中山高南下237.5Ｋ昨（23）日深夜22時許發生嚴重車禍，兩部自小客車疑似變換車道不慎碰撞，雙雙翻覆，造成兩車共四人傷亡，其中一部車，一男、一女遭拋出車外血跡斑斑無生命跡象，另部車一男死亡、一男骨折輕傷，4人送醫後造成3死1傷。有用路人於網路貼文指出，疑似因追逐釀禍，詳細肇事原因尚由警方進一步釐清中。

國道公路警察局第四公路警察斗南分隊說明，23日22時26分獲報，國道1號南向237.5公里中線車道發生2部自小客車碰撞事故，黑色自小客車內有23歲邱姓男子鎖骨骨折受輕傷，22歲蕭姓男子倒臥路中，當場失去生命徵象，送醫後不治；另輛遭撞擊之銀色自小客車中50歲廖姓女遭拋出車外，倒臥地面留下大量血跡、49歲鄭姓男子半身露出車體受困，當場失去生命徵象，2人送醫後均不治。

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲銀色自小客車，一名男子半身露出車體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兩部自小客分別翻覆於外側車道及中線車道，車體嚴重扭曲變形，現場一片狼藉。有用路人行經車禍地點，拍下現場畫面上傳臉書《職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團》貼文指出事故車輛「在西螺就追逐了，請愛惜生命，不要害人害己」。

第四大隊補充說明，因事故黑車1人死亡、1人受傷，銀車2人均死亡，故2車駕駛為何人尚在釐清中。受輕傷邱男酒測值為0 MG/L；其餘由醫院抽血檢驗中。第四大隊呼籲用路人，汽車在行駛途中，不得驟然或任意變換車道，如欲超越前車或變換車道時，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得超越或變換車道，以確保他人與自身用路安全。

▲銀色、黑色自小客車，車體嚴重扭曲變形，翻覆車道中央。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲後方車輛行經事故現場，指出兩車有追逐情況。（圖／翻攝自Facebook／職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團）