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結束最後一次海外出訪行程　日相岸田從美國返回日本

▲▼日相岸田文雄結束4天訪美行程，準備搭機返回日本。（圖／達志影像）

▲日相岸田文雄結束4天訪美行程，準備搭機返回日本。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄的任期即將於9月底結束，21日他踏上任期前的最後一次訪美行程，不僅前往美國總統拜登位於德拉瓦州的私宅，與拜登進行最後一次的會談，更在當地出席「四方安全對話」領袖峰會，並出席聯合國未來峰會，今（24）日上午已搭乘專機，準備返回日本。

根據《日本放送協會》，日本自民黨即將於27日進行新任黨總裁的投開票，為此岸田文雄結束4天3夜的訪美行程，日本時間24日上午9時（台灣時間上午8時）登上政府專機、準備返回日本，任期內最後一次海外出訪行程正式劃下句點。

在日本時間22日凌晨0時，岸田文雄抵達拜登位於德拉瓦州的私宅，並與拜登進行約1個小時的會談。岸田向拜登表示，「國際秩序正面對新挑戰、迎來歷史的轉捩點，因此日美同盟的重要性正在升高。多虧拜登強大的領導能力，使得同盟關係更加穩固」；拜登則稱讚岸田在美日關係發展與國際社會議題上的貢獻。

岸田文雄、拜登以今年4月的聯合聲明為基礎，強調雙方在國防安全上加緊合作，反對中國在東海、南海試圖以片面力量改變現狀，並重申台灣海峽和平穩定的重要性，盼能持續與中國維持對話。

岸田文雄前往德拉瓦州，出席美國、日本、澳洲、印度的第4屆「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會，成員國對於中國在南海的威脅行動皆表達高度擔憂，重申強化海洋安全保障方面的合作。

岸田文雄出席聯合國未來峰會時，強調改革安理會的重要性，並表示推動核才軍是優先事項，而捍衛人類尊嚴更是至關重要，因為沒有一個國家能夠單獨應對貧困、氣候變遷，以及其他危機。

另外，岸田文雄也在美國紐約會晤烏克蘭總統澤倫斯基，表示日本會持續援助烏克蘭。

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