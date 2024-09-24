卓榮泰親解禁伐補償預算爭議　原民會揭往例喊「發得出來」　

▲左起行政院長卓榮泰、原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

由於無黨籍原住民立委高金素梅不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，所以上週五藍白聯手 將總預算退回程序委員會。行政院長卓榮泰24日表示，有增加預算就要有財源，當初修法審查過程中有表達若只是調整至每公頃4萬，行政院願意負擔，雖最終維持6萬，但行政院還是用4萬下去編列，而原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur也表示，過去禁伐補償都是以公務預算及基金共同支付，因此禁伐補償是發得出來的。

卓榮泰今率內閣閣員赴立法院備詢 ，民進黨原住民立委陳瑩詢問禁伐補償預算爭議一事，卓榮泰回應，回歸到預算制定編列的原則，行政院制定預算，立法院審議，但有增加預算，就要有財源，如果因為立法院一個決議、建議，就把預算提升，卻沒有找到財源，那對行政院預算完整性是不合憲不合法的規定。

卓榮泰指出，禁伐補償從3萬到6萬，這種100％的調幅，在任何實際政策補貼政策中都少見，上個會期有說，調到4萬，行政院願意吸收，並在預算裡表現出來，雖然這樣的意見沒被重視，可是行政院還是負責任用4萬下去編列，原民會剩下的就要做內部調節，因為行政院要維持行政院制定跟編列預算的完整性，否則此例一開，其他部會都藉此增加預算，往後無法控制，所以希望兩院要有討論空間，不是用表決就把預算提高。

曾智勇Ljaucu‧Zingrur說，禁伐補償是從105年開始，現在預算從21億要增加最少到45億，那明年編了28億，基金則還可以調度大概17億左右，所以應該是夠發放禁伐補償。