20歲妹子化妝「1共通點」她傻了！大票爆共鳴：真心不解白鼻心

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

人人都有愛美之心，現在也很常見年輕女孩帶妝出門，不過，就有女網友表示，年紀在24歲以下的妹妹們很流行一種畫法，令人聯想到白鼻心，「明明長得可愛可愛的女生，鼻影超重，真的很像我們那個年代看的鐵獅玉玲瓏」，貼文引發議論。

一名女網友在Dcard討論起「00後妹妹們」的妝，自稱是1996年（28歲）的「阿姨」，「發現一個現象…現在00後的妹妹齁…鼻影一個比一個重…」她就曾看過明明長得很可愛的女生，畫的鼻影重到這令她無法理解。

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原PO還想到，之前鋼鐵直男主管第一次看到新鮮人女同事，直接疑惑詢問「妳鼻子怎麼黑黑的？」她只能尷尬地告知對方「那是鼻影！」文末則是附上一張「白鼻心」的圖片。

貼文一出，就有人也超有感，「拍照起來比較好看，但看本人的話很看化妝技術，不然很顯髒」、「我們店之前有一個妹妹就這樣，拍照真的很好看，實際上很可怕。」

還有網友直呼，不只看不懂鼻影，也無法理解「超大臥蠶」的畫法，「脆上面一堆超肥臥蠶我超不懂，臥蠶肥到像是兩隻蠶寶寶趴在上面」、「臥蠶真的超可怕…有的腫到我都懷疑是不是被打」、「玉玲瓏+肥蟲臥蠶，這個妝感我真心不懂。」

不過，也有人笑呼，「我們沒資格講他們吧！我們那個年代，男生流行玉米鬚、超垮褲，女生流行短褲配絲襪、超直妹妹頭、離子燙，醜到不行 真的是醜到不行」、「反而覺得，妹妹們的化妝技術比以前進步太多」、「我覺得願意花時間打扮自己都很棒，我想大概是世代差異吧？畢竟每個時期流行的妝容都不太一樣。」