吃飯店自助餐！2女「在湯鍋前站很久」　她一看傻眼：這樣正常？

▲吃自助餐時，會把喜歡的菜全夾光嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在外面看到喜歡的餐點，會全部夾完，還是夾一部分，讓其他人也能享用呢？近日有網友發文表示，她日前在飯店吃早餐時，撞見兩個女生把龍蝦湯裡面的龍蝦腳全挖光，輪到她時，就只剩下清湯了，這種算是正常情況嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「大家在外面吃飯看到喜歡的料理會全部拿光嗎」為標題發文，提到她之前在飯店吃早餐時，就見兩個女生站在龍蝦湯前面很久。直到兩人裝好並轉身，她才發現這兩人的碗內全都是龍蝦腳。

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原PO表示，這兩個女生把湯鍋內的龍蝦腳全挖光後，鍋內就只剩下清湯，導致她半隻也沒吃到，但是鍋內的湯還這麼多，飯店也不會補龍蝦。她透露他們家的教育是，不論多喜歡該餐點，都不能全拿光，因此她便想知道這兩個女生的舉動在現在算是正常情況了嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也太貪小便宜的心態了，這樣別人怎麼喝湯」、「以家教來講，我是沒辦法接受這個痟貪（貪心）的行為，只能說我爸媽教得好」、「我不會拿光，因為怕別人X北，真的很想吃就重新排隊一次」。也有網友直言，「除非飯店有規定，不然好像也只能當作遇到人品爛的」、「但飯店沒有規定拿法，就只是觀感不好的問題而已」。