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台南除夕海產店凶殺案　死者家屬控警包庇縱容！分局力挺所長

▲2024年2月9日除夕夜，台南市東區生產路1家海產碳烤店發生凶殺命案，被害死者鄭姓男子的家屬，控告轄區市警一分局德高派出所高姓所長違法處置。（圖／民眾提供，下同）

▲2024年2月9日除夕夜，台南市1家海產碳烤店發生命案，死者鄭姓男子的家屬控告警方違法處置。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

2024年2月9日除夕夜，台南市東區生產路1家海產碳烤店發生凶殺命案，被害死者鄭姓男子的家屬，向台南地檢署控告轄區市警一分局德高派出所高姓所長未依警察職權執法、濫權包庇周姓凶嫌、妨礙司法公正，台南市警一分局則表示，高所長勇於任事，偵辦過程一切合法。

鄭姓死者胞兄指控警方處置不當有以下幾點：1、案發後德高所高所長到場後，未對現場做有效封鎖與管制，默許、縱容周姓凶手與其他相關人在命案現場自由活動，破壞現場證據的完整性。監視影像顯示，當時高所長於晚間9時2分到場，周嫌也從店內走出與高所長碰面又一起走進店內，兩人見面短短不到1秒時間，周嫌是否立即口頭承認殺人罪行，令人質疑。2、若周嫌有向高所長口頭承認殺人犯行，依法律規定，應即逮捕並帶離現場偵辦，但周嫌與其他相關人員仍能在場自由活動，甚至指揮現場、還對他大小聲、嗆聲，所長如此處理方式讓人質疑。

▲2024年2月9日除夕夜，台南市東區生產路1家海產碳烤店發生凶殺命案，被害死者鄭姓男子的家屬，控告轄區市警一分局德高派出所高姓所長違法處置。（圖／民眾提供，下同）

3、高所長進入店內時，他抱著大量失血的胞弟大喊人是周嫌殺的、共犯還有周妻等其他人，並苦苦要求叫救護車，高竟冷說「你們來砸店、搞成這樣，你還叫救護車快點，等一下就來了！」，之後就在現場遊走，不但沒有實質協助，反倒冷漠回應，顯示高對待案件與死者家屬態度的不當。4、案發不到2小時（當晚10時半），一分局與德高所還未對凶嫌、被害人等訊問做筆錄，就對外發布不符合事實的新聞稿，此新聞稿內容誤導案件情況，可能影響偵查方向與社會大眾對此案的認知，尤其是檢方尚未調查時，一分局德高所就急於發布不實新聞稿，也有違反偵查不公開問題。如此作為，高所長涉及濫用職權、包庇嫌犯與妨礙司法公正等問題。

一分局則表示，一分局德高所於今年除夕夜接獲110通報，生產路某碳烤店有人在打架，所長高銀泉接獲值班通知後即騎乘警用機車前往查處，於20時57分抵達，現場見死者由胞兄抱著坐臥在血泊中，現場人員表示已有叫救護車，救護車於當日20時57分接獲報案，21時2分抵達現場，隨即線上巡邏支援警力及偵查隊值日小隊、鑑識人員陸續到場警戒封鎖採證。該犯嫌於所長到場時即表示人是他殺的，後續經調閱店家及周邊相關監視器佐證釐清案情後，全案將犯嫌等3人依殺人罪移送台南地檢署偵辦，主嫌收押在監迄今。

本案死者家屬提告一分局高所長執法不公。本案發生後，高所長勇於任事、第一時間馳赴現場指揮，調查偵辦，逮捕3名現行犯，時值除夕夜，台南地檢署檢察官亦親臨一分局指揮本案並適時對外說明，全案調查過程符合法令，高所長因公涉訟，分局將給予支持及協助。

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