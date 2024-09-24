2優先法案曝光！藍白黨團昨見面達3共識　「政院藐視國會」今退回總預算

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院新會期開議，民眾黨團總召黃國昌24日說明，黨團3長於23日下午4時和國民黨團3長見面開會，並達成重要的3點共識，包括2黨優先法案清單都有「揭弊者保護法」、《財政收支劃分法》修正案，並將嚴格審查NCC、司法院正副院長和大法官的人事同意權，以及就預算部分，針對行政院藐視國會、無視原住民和農民權益保障，將於中午程序委員會全數退回。

立院民眾黨團24日上午9時30分召開「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會，黃國昌表示，民眾黨團3長（黃國昌、吳春城、麥玉珍）23日下午4時與國民黨團3長依照之前約定的時間、地點，進行了2黨黨團幹部會議，並且達成了幾項共識。

黃國昌提及，第一，在這個會期2黨優先法案清單中，都有「揭弊者保護法」、《財政收支劃分法》修正案，藍白都同意列為這會期最優先法案，且一定要三讀通過；另對於民眾黨非常關心的壯世代，這會期會推「壯世代基本法」，以及攸關年輕世代的租屋正義、社會住宅租金的基準和租屋資訊透明，民眾黨希望推動《住宅法》相關修正，也得到國民黨團非常善意回應。

黃國昌指出，第二，就人事同意權，不管是NCC、司法院正副院長，乃至於大法官等，兩黨一致看法是「實質嚴格審查」，因為這兩個機關都要求具有相關獨立性跟專業性，就跟考試院的人事同意權一樣會實質審查。

黃國昌說，第三，就預算部分，針對行政院藐視國會，上會期已經三讀通過的法案，如今卻無視原住民權益保障、關於農民權益保護的公糧收購價格，該編列的預算中卻沒編列，「這件事情，民進黨的行政部門要負完全絕對責任，因此今天中午的程序委員會，我們會將預算案退回，要求行政部門遵守法律、負起責任把預算編好」。

黃國昌強調，因為在預算審查當中，立法機關在現行規範之下，針對行政部門提出的預算案只能刪除、凍結，不能增加或挪會計科目，因此針對有關原住民、農民的預算，行政部門竟然沒依照立院三讀通過的法律及主決議編列，這100％是行政部門責任，犯下這麼嚴重的錯誤，就必須負起責任把預算重新編好，其他部門相關預算則就事論事、嚴格審查，該刪就刪、該凍就凍。