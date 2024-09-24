柯文哲涉北士科案5大疑點　比「圖利京華城」更誇張

▲北士科園區開發過程疑點重重，除了決策大轉彎，更猶如京華城案翻版，檢廉也已同步偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

此外，檢廉針對柯文哲2021年推動的北士科招商案也同步展開調查，並將他列為貪瀆案被告，由於北士科的T17、T18地上權經營權由與柯搭檔競選的副總統候選人吳欣盈家族企業新光人壽得標，不但從僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，偏離最初的產業園區政策目標，外傳有家港商還被勸退，未能投標，該公司背後老闆就是NBA職籃曼菲斯灰熊隊老闆佩拉，新光集團投標時更免附投資計畫書，引發圖利爭議。

檢廉上月底以證人身分約談時任台北市產發局長林崇傑、地政局長張治祥，連日來又約談多位台北市政府承辦的基層公務員到案，發現T17、T18免投資計畫書是柯文哲自己簽准，此案不像京華城案，柯將責任甩鍋給都委會委員審查，或指定副市長當專案管理人，而是僅在市長室的4人小組會議就拍板定案。

▲檢廉同步偵辦北士科案，日前已傳訊前產發局長林崇傑（圖）與基層公務員作證，相關人等均緊咬全案是柯文哲拍板定案。

由於北士科案與京華城案如出一轍，過程出現柯市府「政策搖擺，招標放水」疑點，檢廉至少鎖定5大疑點追查，不排除到案的公務員會出具留存的備分公文作為自保之用，顯示柯2021年3月3日親自主持會議，裁示把北士科開發土地由一拆為三，將原本僅限生技醫療相關廠商才能投標的規定，修改成「不限產業類別」，使新光人壽取得可以參與投標的入場券。

▲柯文哲（左）競選總統時的副手搭檔吳欣盈（右）出身新光集團，與北士科弊案是否有所關聯，成為外界矚目焦點。

隔月19日，柯文哲又裁示T16投標前需附投資計畫書，T17與T18則免附，讓新光人壽得標後不受投資計畫書限制。由於這二場關鍵會議都是柯文哲親自主持且作成裁示，過程卻未錄音錄影，不但嚴重違反決策程序，柯口口聲聲的公開透明更是攏是假，圖利罪證恐比京華城案更為明確，一旦掌握異常金流，全案將升高為罪刑10年起跳的違背職務收賄重罪，案情隨時有突破性的發展。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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