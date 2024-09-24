柯文哲口嫌體正直！邊罵民眾黨78萬交際費太貴　邊買4300萬商辦

▲民眾黨全台開講，號召小草替柯文哲捍衛清白，本土社團紛紛譴責不當動員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉追查民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案迭有斬獲！就在偵查進入關鍵期，本刊也陸續接獲爆料，指民眾黨所屬基金會資金，幾乎都由柯全權掌握，「他甚至會透過LINE下達出帳指令給李文娟等帳房」，且「帳還管得很細」，與他對外宣聲稱不知情、錢沒跑到個人口袋明顯相悖，今年5月間，柯文哲認為民眾黨花太多錢在交際吃喝，下令暫停，但同時間，柯文哲自己卻花4,300萬元買商辦登記在名下。

「他不只直接指揮帳房，還藉著緊盯小事，讓大家知道他才是掌握全局的人。」一位曾參與輔選工作的民眾黨成員向本刊直言，這就是柯文哲的風格，「不只管錢，甚至連客訴案也會親自處理，曾有支持者參加『柯P大秘寶抽獎』抽中文具組，卻無法領獎，柯文哲也對此下令追查」。

▲柯文哲因京華城案遭到收押，也因北士科案遭列被告。

離譜的是，今年5月柯才利用選票補助款4,300萬元買下濟南路商辦，同一時間卻對民眾黨以「交際費」「餐費」等名目核銷吃喝等宴會支出，3個月就吃掉78萬餘元，認為花太凶、吃掉太多錢大為光火，下令立刻暫停所有此類費用。

知情人士指出，這些餐費都是黨內幹部申報交際之用，並非給黨員吃喝玩樂，不解柯為何如此生氣。但也有民眾黨人士為柯緩頰，指柯錢管得緊，都是為了民眾黨的未來發展與壯大，「他下令撙節交際支出的同時，還要求李文娟與民眾黨祕書長周榆修，每年撥款100萬元給雲林縣議員陳乙辰發展地方組識，另撥60萬元給曾參選苗栗縣議員的傅郁揚，並指示7月起由新故鄉基金會每月付款5萬元給前立委賴香伶當顧問費，以及支付一家資料收集公司每月10萬元」。

▲柯文哲管錢很緊，曾下令新故鄉基金會按月付款5萬元給前立委賴香伶（圖）當顧問費

柯大手筆用選舉補助款購屋，卻對民眾黨花太多錢吃喝表示不滿，顯示他完全掌控民眾黨的財庫，而非什麼都不知情；另一方面，爆料指沈慶京有份超詳細的會客及談話紀錄，一旦比對出他與相關人在台灣與海外的資金流向，就可釐清與賄款的關聯性。

▲台北市議員應曉薇涉及索賄遭收押，檢廉密集提訊，追查是否另有共犯。

檢廉正仍持續追查京華城案，發現沈慶京在京華城容積率從392%增加至840%期間，分二階段共編列4.3億元論功行賞，但核銷帳冊卻存在諸多疑點，專案小組勢必清查這些以獎金之名發出的款項，是否由領受人在海內外透過人頭轉帳或以現金交付方式化整為零，以政治獻金、紅包等名義行賄柯文哲夫婦，流入民眾黨後再轉為柯可支配的款項，用以買房及ATM轉存給子女等。

本刊掌握，沈慶京論功行賞的名單，包括前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤與股東陳于君各200萬元、威京集團聯絡人兼法務經理陳俊源200萬元、協理宋堃仁450萬元、京華城發言人阮信囊、鼎越董事林青、林惠美及吳佩玲各50萬元，這些請領人將一一約談到案，釐清他們究竟是真有領到獎金的功臣，還是充當行賄黑錢的人頭。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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