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柯文哲口嫌體正直！邊罵民眾黨78萬交際費太貴　邊買4300萬商辦

民眾黨全台開講，號召小草替柯文哲捍衛清白，本土社團紛紛譴責不當動員。

▲民眾黨全台開講，號召小草替柯文哲捍衛清白，本土社團紛紛譴責不當動員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉追查民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案迭有斬獲！就在偵查進入關鍵期，本刊也陸續接獲爆料，指民眾黨所屬基金會資金，幾乎都由柯全權掌握，「他甚至會透過LINE下達出帳指令給李文娟等帳房」，且「帳還管得很細」，與他對外宣聲稱不知情、錢沒跑到個人口袋明顯相悖，今年5月間，柯文哲認為民眾黨花太多錢在交際吃喝，下令暫停，但同時間，柯文哲自己卻花4,300萬元買商辦登記在名下。

「他不只直接指揮帳房，還藉著緊盯小事，讓大家知道他才是掌握全局的人。」一位曾參與輔選工作的民眾黨成員向本刊直言，這就是柯文哲的風格，「不只管錢，甚至連客訴案也會親自處理，曾有支持者參加『柯P大秘寶抽獎』抽中文具組，卻無法領獎，柯文哲也對此下令追查」。

柯文哲因京華城案遭到收押，也因北士科案遭列被告。

▲柯文哲因京華城案遭到收押，也因北士科案遭列被告。

離譜的是，今年5月柯才利用選票補助款4,300萬元買下濟南路商辦，同一時間卻對民眾黨以「交際費」「餐費」等名目核銷吃喝等宴會支出，3個月就吃掉78萬餘元，認為花太凶、吃掉太多錢大為光火，下令立刻暫停所有此類費用。

知情人士指出，這些餐費都是黨內幹部申報交際之用，並非給黨員吃喝玩樂，不解柯為何如此生氣。但也有民眾黨人士為柯緩頰，指柯錢管得緊，都是為了民眾黨的未來發展與壯大，「他下令撙節交際支出的同時，還要求李文娟與民眾黨祕書長周榆修，每年撥款100萬元給雲林縣議員陳乙辰發展地方組識，另撥60萬元給曾參選苗栗縣議員的傅郁揚，並指示7月起由新故鄉基金會每月付款5萬元給前立委賴香伶當顧問費，以及支付一家資料收集公司每月10萬元」。

柯文哲管錢很緊，曾下令新故鄉基金會按月付款5萬元給前立委賴香伶（圖）當顧問費

▲柯文哲管錢很緊，曾下令新故鄉基金會按月付款5萬元給前立委賴香伶（圖）當顧問費

柯大手筆用選舉補助款購屋，卻對民眾黨花太多錢吃喝表示不滿，顯示他完全掌控民眾黨的財庫，而非什麼都不知情；另一方面，爆料指沈慶京有份超詳細的會客及談話紀錄，一旦比對出他與相關人在台灣與海外的資金流向，就可釐清與賄款的關聯性。

台北市議員應曉薇涉及索賄遭收押，檢廉密集提訊，追查是否另有共犯。

▲台北市議員應曉薇涉及索賄遭收押，檢廉密集提訊，追查是否另有共犯。

檢廉正仍持續追查京華城案，發現沈慶京在京華城容積率從392%增加至840%期間，分二階段共編列4.3億元論功行賞，但核銷帳冊卻存在諸多疑點，專案小組勢必清查這些以獎金之名發出的款項，是否由領受人在海內外透過人頭轉帳或以現金交付方式化整為零，以政治獻金、紅包等名義行賄柯文哲夫婦，流入民眾黨後再轉為柯可支配的款項，用以買房及ATM轉存給子女等。

本刊掌握，沈慶京論功行賞的名單，包括前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤與股東陳于君各200萬元、威京集團聯絡人兼法務經理陳俊源200萬元、協理宋堃仁450萬元、京華城發言人阮信囊、鼎越董事林青、林惠美及吳佩玲各50萬元，這些請領人將一一約談到案，釐清他們究竟是真有領到獎金的功臣，還是充當行賄黑錢的人頭。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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此外，檢廉針對柯文哲2021年推動的北士科招商案也同步展開調查，並將他列為貪瀆案被告，由於北士科的T17、T18地上權經營權由與柯搭檔競選的副總統候選人吳欣盈家族企業新光人壽得標，不但從僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，偏離最初的產業園區政策目標，外傳有家港商還被勸退，未能投標，該公司背後老闆就是NBA職籃曼菲斯灰熊隊老闆佩拉，新光集團投標時更免附投資計畫書，引發圖利爭議。

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