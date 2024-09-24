以色列24小時空襲逾1300目標　黎巴嫩：356死1246傷

▲黎巴嫩南部遭遇空襲。（圖／路透）



文／中央社

以色列今天對黎巴嫩境內逾1300處什葉派基本教義民兵組織真主黨目標進行空襲。黎巴嫩衛生部深夜表示，這波攻勢已造成356人喪生，包括24名孩童，並有1246人受傷。

法新社報導，以色列軍方深夜在聲明中宣布，過去24小時內在黎巴嫩境內空襲逾1300處真主黨（Hezbollah）目標，包括建築物、車輛，以及有火箭、飛彈發射器和無人機而會構成威脅的基礎設施。

黎巴嫩衛生部深夜則表示，以色列今天對黎巴嫩南部和東部一波攻勢已造成356人喪生。這是自從去年10月7日加薩戰爭爆發以來，死亡人數最多的以黎跨境情勢升級。

衛生部在聲明中指出，「以色列敵人」空襲黎巴嫩南部城鎮和村落，以及東部貝卡平原（Bekaa Plain）和巴貝克村（Baalbek），造成356人死亡，包括24名孩童和42名婦女，並有1246人受傷。

以軍今天襲擊黎巴嫩南部和東部真主黨目標同時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告黎巴嫩人遠離危險。

他在以軍宣布空襲黎巴嫩境內目標後不久，透過預錄影片說：「拜託，現在前往安全的地方。一旦我們行動結束，你們可以平安回家。」