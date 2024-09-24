　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18年來首次！以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

記者鄒鎮宇／綜合報導

以色列23日空襲黎巴嫩，目前已累計274人死亡。黎巴嫩23日晚間回擊，向以色列第三大、北部港口城市海法發射大量飛彈，讓以色列發出時隔18年的「紅色警報」。此外，有以色列的國民在網路上傳黎巴嫩的飛彈被防空系統「鐵穹」攔截的畫面。

據《法新社》報導，雙方爆發衝突後，以色列時隔18年，首次在海法地區發出防空的紅色警報，部分居民聽到警報後也移動到避難所，也有人待在家中觀看黎巴嫩方向的天空。

以色列女軍人Cheryl E在X平台上傳多段影片，包括鐵穹大量射出，在空中攔截黎巴嫩的各種飛彈，直言「我的城市海法上空有火箭攔截。無論他們像我們丟什麼，我們都不會被擊垮，我們會粉碎他們」。

據悉，鐵穹是一套全天候的機動型防空系統，由以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發，主要用於攔截5至70公里範圍內的火箭彈，以色列軍方自稱鐵穹的攔截率在85%至90%以上。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
國道重大車禍！女噴飛趴地「手臂扭曲」　3人無呼吸心跳
舒華罕見耍辣！　「趴地解放事業線」
易早死！常吃「超加工食品」恐致32種病　內容物醫示警了
安以軒「神隱2年半」現身陳喬恩婚禮！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國防部「號召電玩高手」從軍：國家需要你

衛星發現突然出現「60公尺巨坑」　路透：俄羅斯試射飛彈疑失敗

18年來首次！以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

俄羅斯砲擊烏南「1死23傷」！一夜7次空襲　札波羅熱州多處成廢墟

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷　18年來最慘重

美廉航起飛傳「貨艙起火」！10分鐘內急降3萬英呎　130人驚魂

最新8款Emoji要來了！票選第一名根本「社畜專用」

中國2高管菲律賓出差遭「綁架撕票」！台籍主嫌「李娜」抓到了

以色列空襲黎巴嫩300處地點　至少182死、700多人受傷

印尼恐怖意外！4人鐵軌上嬉戲「遭火車撞死」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗　生還女同學滿身傷抵達

義享天地又塞爆！　民眾困停車場2小時

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

英國防部「號召電玩高手」從軍：國家需要你

衛星發現突然出現「60公尺巨坑」　路透：俄羅斯試射飛彈疑失敗

18年來首次！以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

俄羅斯砲擊烏南「1死23傷」！一夜7次空襲　札波羅熱州多處成廢墟

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷　18年來最慘重

美廉航起飛傳「貨艙起火」！10分鐘內急降3萬英呎　130人驚魂

最新8款Emoji要來了！票選第一名根本「社畜專用」

中國2高管菲律賓出差遭「綁架撕票」！台籍主嫌「李娜」抓到了

以色列空襲黎巴嫩300處地點　至少182死、700多人受傷

印尼恐怖意外！4人鐵軌上嬉戲「遭火車撞死」

女子搭機遭猛踹椅背嗆大陸妹　國泰航空宣布香港夫婦「終身黑名單」

英國防部「號召電玩高手」從軍：國家需要你

衛星發現突然出現「60公尺巨坑」　路透：俄羅斯試射飛彈疑失敗

新竹貴婦遭詐1600萬！車手被逮辯「只加入詐團10天」　法院判全賠

18年來首次！以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

全台暴雨用電要小心！台電曝潮濕天氣「2不2要」：才能確保安全

未婚夫「婚紗照用iPhone拍就好」　她傻眼決定：不嫁了！

俄羅斯砲擊烏南「1死23傷」！一夜7次空襲　札波羅熱州多處成廢墟

厚粉感OUT！「最強打亮修容」盤點　精雕出立體小顏

《我的英雄學院劇場版》台灣首周票房破千萬　綠谷出現大巨蛋

陸84歲嬤挑戰高空跳傘　空中輕鬆喊：很開心！

國際熱門新聞

中國2高管遭綁架撕票！台籍主嫌「李娜」落網

他變態殺同居女友「屍蠟化」　灌水泥埋16年

最新8款Emoji要來了！票選第一名根本「社畜專用」

以色列空襲黎巴嫩300處　至少182死、700多傷

即／俄軍3度侵犯日本領空！日戰機射擊警告

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

美廉航起飛傳貨艙起火！10分鐘內急降3萬英呎

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

iPhone 17最新預測曝　Plus型號恐被取代

俄羅斯砲擊烏南1死23傷！札波羅熱州多處成廢墟

日人妻毒殺富豪尪開庭　AV女優經歷曝光

以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

印尼恐怖意外！4人遭火車撞死

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

更多熱門

相關新聞

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

以色列23日空襲黎巴嫩，目前已累計274人死亡，是2006年以色列-真主黨戰爭以來死亡人數最多的一天。黎巴嫩衛生部長阿比亞德表示，數千個家庭從因此流離失所。

以色列空襲黎巴嫩300處　至少182死、700多傷

以色列空襲黎巴嫩300處　至少182死、700多傷

金阿波羅高材生員工赴士檢解呼叫器爆炸疑雲！

金阿波羅高材生員工赴士檢解呼叫器爆炸疑雲！

以色列大空襲！黎巴嫩至少50死、300傷

以色列大空襲！黎巴嫩至少50死、300傷

金阿波羅捲呼叫器爆炸案　員工遭傳喚快步離開

金阿波羅捲呼叫器爆炸案　員工遭傳喚快步離開

關鍵字：

以色列黎巴嫩空襲防空系統攔截

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

安以軒「神隱2年半」現身陳喬恩婚禮！

宜蘭漁民「被愛心感動」龍宮貝改賣12萬元

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

巨業客運肇事司機交保金降為1萬元

舒華罕見耍辣！「趴地解放事業線」

即／新北19歲男5樓住處墜落！送醫不治

陳喬恩婚禮「不用人擋酒」喊：我自己來

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

中國2高管遭綁架撕票！台籍主嫌「李娜」落網

限定3天！虎航全航線「單程機票100元起」　會員先開搶

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面