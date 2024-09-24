18年來首次！以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

Rockets and interceptions above my city, Haifa.



No matter what they throw at us, we will never be broken. We will crush them pic.twitter.com/Ss2AsfbdT7 — Cheryl E ???????????????????????? (@CherylWroteIt) September 23, 2024

記者鄒鎮宇／綜合報導

以色列23日空襲黎巴嫩，目前已累計274人死亡。黎巴嫩23日晚間回擊，向以色列第三大、北部港口城市海法發射大量飛彈，讓以色列發出時隔18年的「紅色警報」。此外，有以色列的國民在網路上傳黎巴嫩的飛彈被防空系統「鐵穹」攔截的畫面。

據《法新社》報導，雙方爆發衝突後，以色列時隔18年，首次在海法地區發出防空的紅色警報，部分居民聽到警報後也移動到避難所，也有人待在家中觀看黎巴嫩方向的天空。

以色列女軍人Cheryl E在X平台上傳多段影片，包括鐵穹大量射出，在空中攔截黎巴嫩的各種飛彈，直言「我的城市海法上空有火箭攔截。無論他們像我們丟什麼，我們都不會被擊垮，我們會粉碎他們」。

據悉，鐵穹是一套全天候的機動型防空系統，由以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發，主要用於攔截5至70公里範圍內的火箭彈，以色列軍方自稱鐵穹的攔截率在85%至90%以上。