阿嬤聽完「最後心願」　護理師：陳醫師，停了！

▲陳志金提到，阿嬤的病況不好，家人都不想讓阿嬤辛苦，已經決定不急救，讓阿嬤「平順地走」。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，對一名病況不好的阿嬤說，「阿嬤，今天照顧妳的是宜屏護理師，她很會打扮喔～待會我請她幫妳梳一下頭髮。」他話才剛說完，還沒走到護理站，就聽到護理師喊，「陳醫師，停了！（心跳停了）。」

陳志金近日在臉書說，阿公依舊是每天騎一小時的機車來探視，風雨無阻，護理師們都知道阿公最在意的事，阿嬤棉被要蓋兩層，要蓋到腳趾頭，嘴唇上的血跡要擦乾淨，手要抬高才會消腫。

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陳志金指出，這些看起來像「挑剔」的事，代表著阿公對阿嬤的「在乎」，同仁們都很樂意配合，因為大家都看到阿公每一次都是流著眼淚，深情看著阿嬤。

陳志金提到，阿嬤的病況不好，家人都不想讓阿嬤辛苦，已經決定不急救，讓阿嬤「平順地走」，連續兩天血壓掉到40-50，通知阿公和家人趕過來以後，血壓卻又回升了。他分享當下和護理師的對話：

陳志金：宜屏，已經請家人都想過，阿嬤還有什麼心願未完成的嗎？



護理師：都想過了，陳醫師你要不要過去跟阿嬤講一下。



陳志金走去阿嬤身邊：阿嬤，今天照顧妳的是宜屏護理師，她很會打扮喔～待會我請她幫妳梳一下頭髮。



（陳志金想起阿公所在意的事，心想阿嬤一定是很注重儀容的）



護理師很有默契回：沒問題！

陳志金表示，然後，他還沒走到護站，就聽到宜屏在喊，「陳醫師，停了！（心跳停了）」；後來他們跟阿嬤的媳婦講，媳婦說，「對啊！阿嬤出門都一定要梳頭！」

陳志金指出，這件美事，每一年中秋，當阿嬤的家人聚在一起時，一定也會再談起，「我跟阿嬤一樣，也是沒梳頭髮就不敢出門，你有沒有最後一定要做的事呢？」

對此，有網友留言，「我阿嬤也是出門都要化妝吹頭髮的人，她過世時，我還特別去買個鏡子放在她牌位前，讓她在另一個世界繼續愛漂亮。」另一人說，「我爸要去之前一直交代我，一定要先幫他穿好鞋子讓他走，他心裡一直掛念他的鞋子，永遠記在心裡。」