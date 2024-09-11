70K男娶妻得存「36萬聘金」　岳母溫暖出手！巧合來了

▲現在仍有許多家長會收聘金。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金。ICU醫師陳志金分享娶妻時，聘金要36萬元，結果岳母表示，「就拿個盒子，包上紅紙，外面寫上36萬就可以。」他對太座說「以後再補給妳」，這個「以後」，年復一年就忘了，直到2021年巧妙出現，就是安太座紅包的數目。

陳志金10日在臉書表示，在網路上看到一則貼文，內容如下，「最近跟男友在論及婚嫁，我家人要聘金168萬（不退還的），男友年薪200多萬工程師，但男友不想花這個錢。我覺得很受傷，目前有點想分手，覺得他好小氣，脆友們，我該怎麼辦？」

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陳志金指出，已經到了論婚嫁的地步，還可以因為這樣而分手，婚後是不是也會動不動就離？說到聘金，他真的一輩子都會感謝岳父岳母、太座的溫暖。

▼在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金。（示意圖／CFP）

陳志金回憶，結婚那一年，他還在台大當住院醫師，月薪7萬元，扣掉房租1.2萬元、償還助學貸款、生活費，每個月所剩無幾，旁敲側擊探知聘金需要36萬元，那是一個嫁女兒的習俗。他分享當下和妻子的對話：

陳志金：我還要存上一段時間才夠耶！

妻子：我媽說，就拿個盒子，包上紅紙，外面寫上36萬就可以！

陳志金：真的嗎？那我以後再補給妳！

陳志金說，這個「以後」，年復一年就忘了，直到2021年巧妙出現！真的很巧，這年安太座的紅包，剛好就是這個數目，「感謝岳父岳母，一直待我如己出，訂婚、結婚也都一切從簡。兩台『禮車』，一台是太座表哥的，一台是非常照顧我的直屬學長。」

陳志金表示，過年岳父母也從不理會親戚的習俗禁忌「建言」，好幾年都讓他從除夕、初一就窩在娘家，「謝謝爸、媽，謝謝太座！」